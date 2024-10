Řezníčkovi čekání na stý gól už vadilo, pak ho zaplavily emoce. Asi to tak mělo být, řekl

Jakub Řezníček (36) vstoupil do Klubu ligových kanonýrů, do kterého patří hráči se sto a více góly v nejvyšších soutěžích. Jubilejní branku dal zkušený útočník Dukly Praha ve 12. kole Chance Ligy proti Pardubicím a byla vítězná na 2:1. V české nejvyšší soutěži dosud odehrál 342 utkání a zaznamenal 98 gólů. Po jedné brance si připsal ještě na Slovensku za Ružomberok a v Belgii za Lokeren.

Jubilejní trefu zaznamenal v 67. minutě. Přihrál mu autor prvního gólu domácích Muris Mešanovič, zcela neobsazený Řezníček pak z bezprostřední blízkosti přízemní střelou překonal brankáře Jana Stejskala.

"Míč ke mně pod obráncem spíš proskákal. Moc jsem toho neviděl, ale naštěstí jsem to trefil a zapadlo to do sítě. Co se týče toho čekání na stovku, bylo toho dost, už mi to možná i vadilo. Jsem rád, že je to za mnou a nebude se to už řešit," řekl Řezníček na tiskové konferenci.

Na Julisku zamířil rodák z Příbrami v průběhu podzimu z Brna, kde byl kapitánem Zbrojovky. Do stovky mu zbývaly už jen dva góly. "Stovka byla jedním z cílů, kterých jsem měl při přestupu víc. Chtěl jsem hrát ligu a Dukla projevila zájem. Já byl rád, že jsme se vrátili domů do Příbrami a můžu sem jezdit," uvedl Řezníček.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perofrm

"Potěšilo mě, že mě trenér potřeboval. V Brně to bylo divné, už bych se k tomu nevracel. Byl jsem rád za šanci. Věřil jsem, že góly budu dávat, umím to. Bylo jedno, kdy se stovky dočkám. Primární bylo pomoct Dukle," doplnil Řezníček.

Ze zápasu si schoval dres a od týmu dostal na památku míč, kterým jubilejní branku vstřelil. Při oslavě gólu bylo znát, jak moc spoluhráči Řezníčkovi trefu přáli. "Je to i jejich zásluha, že jsme zápas zvládli. Stovka je něco navíc, asi to tak mělo být. Při gólu mi strašně moc věcí blesklo hlavou. Velké emoce. Nikdy jsem nebyl technický hráč, prošel jsem horší kluby, v lepších jsem se nechytal," připomněl Řezníček kariéru se spoustou angažmá.

"Nejsem svatý, ale od nějaké chvíle jsem si začal více vážit fotbalu i rodiny. Dnes mě to odměnilo. Počítali jsme nedávno se ženou, že když jsem ji potkal, měl jsem 26 gólů. Je to 11 let, takže nějakou cestu jsem ušel. Jak v roli otce rodiny, tak na hřišti. Kritici se najdou, ale já cítím, že ještě hrát můžu," uvedl Řezníček.

I trenér Petr Rada útočníkovi jubilejní branku moc přál. "Jsem rád, že dal stý gól u nás. Ale on není hráč, že by ho čekání na jubilejní trefu nějak trápilo. Gól si zasloužil prací, kterou odvedl. Udrží míče, odmakal to. Trochu v hlavě to měl, dostal se někam, kde jsou velké osobnosti, bude tam nadosmrti. Věděl, že stovku dá, nebyl tak hladový, že by střílel ze všeho," ocenil Rada.

"Že bych mu dal na oslavu volno? On by ho ani nechtěl, v jeho věku by se akorát rozležel. Hlavně by měl něco dát on mně, že jsem ho do Dukly vzal. V Brně by stý gól nedal," zavtipkoval Rada.

"Dárek od trenéra je, že si mě vzal a že tu můžu být," souhlasil Řezníček. "Do kabiny dám hezké pohoštění, jen sekaná je za takový milník málo. Jsem nadšený, že jsem v klubu ve společnosti takových slavných jmen," dodal.

Naposledy se prestižní Klub ligových kanonýrů magazínu Gól rozšiřoval vloni v březnu, kdy završil vstupní hranici stovky branek člen širšího kádru české reprezentace Tomáš Pekhart, útočník Legie Varšava.