Jurásek v útlumu? Pokaždé, když se nadechoval k velkým věcem, zbrzdilo ho zranění, tvrdí expert

Matěji Juráskovi (21) byla predikována velká budoucnost. A všem dnům ještě rozhodně není konec. Slávistická naděje to stále může dotáhnout do nejvyšších fotbalových pater, ale zaseknutí je patrné – a to zejména v této sezoně. "Brzdí ho zranění, potřeboval by být minimálně rok v kuse zdravý," domnívá se v rozhovoru pro Livesport Zprávy trenér Daniel Šmejkal, který tehdy sedmnáctiletého Juráska vedl ve Vlašimi.

Do Vlašimi zamířil Jurásek v době, kdy se kvůli pandemii mohla hrát jen první a druhá liga. Slavia ho tam na jaře 2021 vyslala s jasným cílem – aby měl potřebné herní vytížení.

"Od prvního okamžiku bylo vidět, že Matěj je směrem dopředu vysoce nadstandardní hráč a že to je trochu jiný typ, než je typický český fotbalista," vzpomíná Šmejkal. "Vynikající levá noha a zakončení, v situacích jeden na jednoho skoro nešel uhlídat. Směrem dopředu byl vynikající. Jako dorostenec působil ve druhé lize skvělým dojmem."

Díky tomu, že nastupoval pravidelně a také se prosazoval, zaujal nejvyšší slávistickou garnituru natolik, že na podzim 2021 hrál první ligu za Karvinou. Na jaro se pak opět vrátil do Vlašimi, ale od léta se stal pevnou součástí slávistického kádru, ve kterém strávil celý ročník 2022/23. V této i další sezoně vypadal skvěle a hovořilo se, kdy, kam a za kolik milionů eur odejde. "Matěj svým vývojem prošel tak, jak měl," chválí ho Šmejkal.

Prokletá zranění

Jurásek to nicméně nikdy nerozbalil naplno. Jednou se nevešel do sestavy, pak ho sejmulo zranění. Ostatně, v minulé sezoně kvůli zdravotním problémům zmeškal dle portálu transfermarkt.com hned 95 dní. Právě v tomto vidí Šmejkal největší problém.

"Ve Slavii se prosazoval, ale pokaždé, když se nadechoval k velkým věcem, ho zbrzdilo zranění. Dostal se do skvělé formy, propracoval se do základu a během pár týdnů se objevila nějaká komplikace. To samozřejmě není nic jednoduchého," vysvětluje.

Statistiky Matěje Juráska v A-týmu Slavie. Livesport / Profimedia

Faktem je, že za poslední rok je Juráskovým maximem 88 minut v poháru proti Kroměříži. Jinak dostal spíše roli žolíka do druhého poločasu. "Potřebuje pevné zdraví. Třeba rok, rok a půl vydržet. Borci jako on, kteří mají kariéru postavenou na příspěvku do ofenzivy, musí mít sebedůvěru na sto procentech. Tím, že mu do toho hází vidle zranění, to tak není," říká Šmejkal.

Zmiňovaná pozice z lavičky je sice frustrující, ale díky svým přednostem je Jurásek pro Slavii v této roli užitečným hráčem. "Matěj je ohromně silný v závěrečných minutách. Soupeř je unavený a když do toho vlétne se svými schopnostmi, může rozhodnout. Viděl jsem ho třeba proti Lille. Nesmírně zvednul hru, byl ihned součástí týmu a decimetry ho dělily od toho, aby byl za hrdinu a poslal zápas do prodloužení. Škoda, moc by mu to pomohlo," dodává Šmejkal.

Daniel Šmejkal o Juráskovi. Livesport / AFP

Mnozí fanoušci si ale v aktuální sezoně stěžují, že u Juráska nelze vidět nejen sportovní formu, ale také zápal do hry. "Tento dojem nemám," říká ale Šmejkal s tím, že ve Slavii má kvůli konkurenci a klubovým cílům opravdu těžkou roli.

Navíc z vlastní zkušenosti potvrzuje, že Jurásek skutečně není hráčem, který by něco vypouštěl nebo se nesnažil. "Obrovsky se posunul. I v době, kdy byl u nás, působil velmi sebevědomě, ale v dobrém slova smyslu. Nebyl namyšlený, byl svým způsobem skromný a chtěl hodně pracovat. Je to rváč, bojovník, o místo se chce vždycky poprat."