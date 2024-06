Matěj Jurásek debutoval na Euru: Výsledek se nepovedl, ale řekl bych, že jsme hráli skvěle

Fotbalový reprezentant Matěj Jurásek (20) si vážil debutu na mistrovství Evropy, mrzelo ho ale, že se jeho premiéra výsledkově nepovedla. Národní tým pouze remizoval s Gruzií 1:1 a zkomplikoval si boj o postup do osmifinále. V posledním utkání skupiny F musí ve středu porazit Turky. Jurásek se toho ale nebojí, jelikož je přesvědčený, že Češi umějí hrát pod tlakem. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Ke třetímu startu za reprezentaci naskočil v 55. minutě, kdy vystřídal Václava Černého. "Výsledkově nebyla premiéra nic moc, ale jsem moc rád za 35 minut. Výsledek se nepovedl, ale řekl bych, že jsme hráli skvěle. Byla tam nadstavba na rozdíl od předchozího zápasu (s Portugalskem). Musíme zvládnout poslední zápas," uvedl Jurásek.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko. Česká televize

Na hřišti působil sebevědomě, dokonce si dovolil i patičku. "Tohle ve svém stylu mám. Samozřejmě je tam strach, že to nemusí vyjít, ale na tohle si věřím. Řekl bych, že i pro soupeře je to určité překvapení. Můžete se třeba líp dostat do šance. Šel jsem tam za stavu 0:1. Vždycky tam jdete s tím, že musíte něco udělat. Šel jsem s tím něco udělat," uvedl dvacetiletý hráč Slavie.

Výběr trenéra Ivana Haška má po dvou zápasech jen bod, v úterý podlehl Portugalcům 1:2. "Nálada je zatím trochu horší, to je jasné, protože se nám zápas nepovedl do vítězného konce. Trenéři říkali, že nám nemají co vytknout. Musíme dát hlavy nahoru a zvládnout poslední zápas. Myslím si, že pod tlakem umíme hrát, takže se toho nebojím," prohlásil Jurásek.