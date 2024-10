Kania je chytrý chlap, poučil se, řekl Kováč. Liberec si naběhl, ale nadále věří v úspěch

Prohra 1:2 na Letné mrzí liberecké fotbalisty dvojnásob. Další ztráta bolí, ambiciózní celek byl navíc blízko k náplasti za nevydařené derby s Jabloncem, v němž po mizerném výkonu prohrál 0:5. "Výkon byl výrazně lepší, ale je škoda, že takové zápasy nedokážeme uhrát do bodu," posteskl si trenér Slovanu Radoslav Kováč (44).

Debakl v Severočeském derby byl pro Liberecké velkým vystřízlivěním. Mladý celek složený z velké části z cizinců zápas vůbec nezvládl. Naopak Jablonec byl na utkání podzimu perfektně připravený a domácím nedal sebemenší šanci.

"Máme 11 nových hráčů, možná jsme to v létě trochu podcenili, ale možná taky ne. Zatím se nám nepodařilo najít personu, která by to v nekomfortní zóně trošku zvedla. Určitě jsme měli mít o čtyři, pět bodů víc. Měli jsme na to," je přesvědčený Kováč.

Blízko alespoň k bodu byli jeho svěřenci i v Praze, kde až do 79. minuty drželi nerozhodné skóre 1:1. Poté však udeřil Lukáš Haraslín, jenž rozhodl o páté liberecké prohře v sezoně.

"Pořád říkám, že jsme ještě křehcí. Tým je křehký, ale má potenciál. Vím, že nás kritizujete a někdy je to i oprávněné, ale my prostě jdeme svojí cestou a věříme ji neskutečně. Uvidíte, že za půl roku nebo za rok budeme dobří. Jestli tady ještě budu," líčil uvolněný Kováč.

Někdejší trenér Opavy nebo Pardubic je přesvědčený o tom, že hráčům pomůže zimní pauza, v jejímž průběhu budou mít dostatek času na to, aby navnímali taktické záměry realizačního týmu.

"Víme, kde nás tlačí bota a budeme na tom pracovat. Uděláme do zimy co nejvíce bodů, aby nám to neuskočilo. Po přestávce budeme lepší, to vám garantuju. Známe to z Pardubic, máme to vyzkoušené. Mladí hráči si v zimě odpočinou, dostanou do sebe věci, které po nich chceme, a pak se neskutečně zlepší," řekl na tiskové konferenci po duelu se Spartou.

Majitel klubu Ondřej Kania, před sezonou prohlašoval, že Liberec vidí v bojích o nejvyšší příčky, jeho slova se ale zatím úplně nepotvrzují. Slovan dokázal porazit jen Duklu, Pardubice a Karvinou. S kluby z horní poloviny tabulky zatím body ztrácí.

"Jako klub jsme si trošku naběhli. Šli jsme gamble. Majitel má na to právo, já to respektuji, je to něco jiného. Samozřejmě v českém fotbalovém prostředí na něj jsou hejty, ale on je to velmi chytrý chlap a dělá pro klub maximum. Myslím, že se v nějakých věcech poučil," řekl Kováč na Kaniovu adresu.

Aby se klub posunul vzhůru k pozicím, na kterých by ho Kania rád viděl, bude muset zvládnout blížící se zápas se Slováckem. Dalším ambiciózním celkem, jenž by chtěl hrát ve skupině o titul.