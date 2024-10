Wiesner vyhlíží City a doufá v pozvánku do reprezentace: Čekal jsem, jestli se mi někdo ozve

Tomáš Wiesner (27) pomohl úvodním gólem Spartě k domácí výhře 2:1 nad Libercem ve 12. kole Chance Ligy. Od letenského kotle si za to okamžitě vysloužil pokřik "Wiesner do repre". Pravý bek či záložník doufá, že se pozvánky do národního týmu skutečně dočká. Nyní se soustředí na středeční zápas v Lize mistrů na stadionu Manchesteru City, na nějž se hodně těší.

Skóre utkání otevřel v osmé minutě, kdy na zadní tyči zužitkoval hlavou centr Matěje Ryneše. "Víme o sobě s Rynym, že tam ten druhý na druhé straně zavírá prostor. Ryny mě skvěle viděl. Tohle mám rád, takhle zavírat zadní tyč. Povedlo se mi i dobře zakončit, Rynymu se zase povedl centr," uvedl Wiesner.

Následně ho sparťanští fanoušci "doporučili" do reprezentace. Za národní mužstvo si už připsal tři starty v roce 2021, pod nynějším trenérem českého týmu Ivanem Haškem ještě v nominaci nebyl. "Už jsem to párkrát říkal, je příjemné, když vám fanoušci vymyslí takový pokřik. Poslouchá se mi to dobře," prohlásil Wiesner.

Na posledním reprezentačním srazu byl v pozici náhradníka. "Čekal jsem, jestli se mi někdo ozve. Neozval. Uvidíme, jestli nějaká pozvánka od nich (trenérů) přijde. Snad jo," podotkl Wiesner.

Jeho týmu dnes hrozila třetí ligová ztráta po sobě poté, co Liberec po více než hodině hry srovnal. V předchozím domácím utkání obhájce titulu z Letné podlehl Olomouci 2:3. "Už jsme si o poločase kladli důraz, aby to nebylo jako zápas s Olomoucí. Chtěli jsme přidat druhou branku, to se nám povedlo až později. Víme, jakou sílu na Letné máme. Nebylo to tak, že bychom byli nervózní. Věřili jsme, že gól dáme a to se nám povedlo," ujišťoval.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve středu ho se Spartou čeká duel na hřišti úřadujícího anglického mistra. "Na City se hodně těším. Plán na ně nemám. Doufejme, že přivezeme dobrý výsledek. Budeme pro to dělat maximum. Strašně se na ten zápas těším, na stadion, prostředí. To bude fakt bomba," mínil někdejší hráč Liberce či Mladé Boleslavi.