Některým hráčům chyběla energie, vysvětloval Friis změny. Kováče těšila reakce na Jablonec

Trenér Sparty Lars Friis věděl, že další klopýtnutí Letenských v nejvyšší soutěži nebylo daleko. Nakonec ale obhájci titulu vydřeli v bitvě s Libercem těsnou výhru 2:1, když se chvíli před koncem trefil střídající Lukáš Haraslín. "Museli jsme se vrátit zpátky na vítěznou kolej po těch ztrátách, proto je výhra z tohoto zápasu to nejdůležitější," oddechl si na pozápasové tiskové konferenci. Duel hodnotil i pro O2 TV.

Fanoušky i experty opět Friis zaskočil určitými rošádami v sestavě. Pro svůj tah měl ale jednoduché vysvětlení. "Některé hráče jsme posadili na lavičku kvůli tomu, že jim chyběla energie po reprezentační přestávce. Prioritou to bylo poskládat tak, abychom zvítězili," konstatoval.

"Snažil jsem se všechnu svou energii použít na to, abychom Liberec otevřeli. Za stavu 1:1 jsem nebyl nervózní," přiznal kouč Letenských. Trn z paty mu vytrhli střídající hráči. "Byli tím rozdílem, zařídili vítězný gól," oddechl si.

Trenéra Slovanu Radoslava Kováče těšilo, že jeho tým po debaklu s Jabloncem 0:5 na Letné nepropadl. Dobře si ale uvědomoval, že vstup do utkání nebyl z pohledu Liberce ideální. "Začali jsme rozpačitě, prvních 20 minut to byly následky z utkání s Jabloncem. Chtěli jsme hrát střední, aktivní blok. Dvakrát jsem propadli u lajny, takže jsme hned prohrávali," tvrdil.

"Po gólu jsme se trochu zvedli, do poločasu jsme čekali na šanci, Sparta si toho potom moc nevytvořila," dodal s tím, že po přestávce už byl s výkonem svého týmu spokojenější. "Začali jsme slušně. Vyrovnali jsme na 1:1 a sahali jsme tady po bodu, byl by krásný. Nakonec jsme zápas prohráli. Šulo (Haraslín) to udělal skvěle. To byl fantastický balon."

Bod si Slovan podle svého kouče zasloužil. "Nemáme ho, je to škoda. Z výkonu a z toho, jak jsme zareagovali na Jablonec, si vezmeme jen pozitiva. Ale sparťanská letka zase rozhodla," zakončil hodnocení bývalý hráč Sparty.