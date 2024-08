Kauza Jurečka: Chybí minuty i gratulace. Odchod? Připravujeme se na vše, říká agent

Tenhle příběh je přinejmenším zvláštní. Václav Jurečka (30) se stal v posledních dvou sezonách pokaždé nejlepším střelcem domácí soutěže. Od přestupu do Slavie nasázel během dvou let celkem 39 gólů, nikdo jich za tuhle dobu nedal víc. Přesto nedostal Jurečka na začátku nového ročníku od Jindřicha Trpišovského ještě ani minutu. A zvláštní věci se kolem zkušeného kanonýra dějí i v zákulisí.

Václav Jurečka přicházel do Slavie ze Slovácka v létě roku 2022 v době, kdy měl za sebou sedmnáctigólovou sezonu v Uherském Hradišti. V prvních dvou ročnících v sešívaném dresu tuhle metu dokonce překonal, přesto se na začátku této sezony rozhodně nedá říct, že by patřil mezi klíčové muže Jindřicha Trpišovského.

Ba naopak, Jurečka nedostal v prvních třech duelech Chance Ligy od realizačního týmu ani minutu a místo něj nastoupili v útoku Slavie Mojmír Chytil, Tomáš Chorý a Daniel Fila.

Situaci kolem Jurečky začali řešit už i fanoušci Slavie, kterým v nedávné době neuniklo několik náznaků, podle kterých se zdá, že v plánech klubového managementu rozhodně není nejlepší střelec posledních dvou sezon základním stavebním kamenem číslo jedna.

Statistiky Jurečky ve Slavii. Livesport

Předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík například v průběhu července prohlásil, že trenérský tým má garanci toho, že žádní klíčoví hráči ze Slavie už neodejdou. Zároveň ale dodal: "Samozřejmě, že ve sportu bychom nikdy neměli říkat nikdy, ale stojíme o to, aby základní jedenáctka zůstala pohromadě. K odchodům přesto může dojít, typově u Venci Jurečky, který má rok do konce smlouvy. Dovedeme si představit, že v případě dobré nabídky bychom ho mohli uvolnit."

Na další na první pohled malicherné zákulisní záležitosti kolem Václava Jurečky, které však možná dokreslují aktuální vzájemný vztah, pak upozornil Radek Špiláček jeden z členů jeho zastupující agentury TDS Sports. V průběhu června a července přidal na sociální síti X dva příspěvky, na kterých upozorňuje, že za klub nepřišly Jurečkovi na sociálních sítích žádné oficiální gratulace ke 30. narozeninám a poté k přebrání trofeje pro nejlepšího ligového střelce.

Radek Špiláček a jeho post na sociální síti X. X @RadekSpilacek

Oficiální stanovisko pražské Slavie, o které redakce Livesport Zpráv požádala tiskového mluvčího Michala Býčka, pak zní takto: "Václav Jurečka je plnohodnotným členem kádru A-týmu Slavie, který se nejen do klubové, ale celé ligové historie zapsal svými neuvěřitelnými gólovými počiny z minulých třech sezon a obhajobou koruny pro krále střelců. Co se týče například nepopřání na sociálních sítích, jednalo se bohužel o selhání jednotlivce, což jsme si s Václavem hned vyříkali, určitě to nebylo záměrem."

Celou podivnou situaci kolem třicetiletého střelce pak okomentoval pro redakci Livesport Zpráv v následujícím rozhovoru také přímo Jurečkův agent - Němec Tolga Dirican.

Jaký je váš osobní vztah ke Slavii? S kým z klubu nejvíc komunikujete?

"Komunikuji výhradně se sportovním ředitelem Jiřím Bílkem a máme velmi dobrý a profesionální vztah. Podle mě odvádí skvělou práci ve velkém klubu. Je na něj pochopitelně velký tlak, ale spolu jsme vedli vždy velmi korektní a profesionální jednání."

Co říkáte na výkony Václava Jurečky v posledních dvou sezonách v dresu Slavie?

"Jak jsem řekl, Slavia je opravdu velký klub, ale Václav v něm odvádí skvělou práci, což dokazují čísla. Podle mě doručuje přesně to, co se od dobrého gólového útočníka ve velkém klubu očekává. Proto teď o celé situaci diskutujeme."

No a jaká je aktuálně situace? Je ve hře i Jurečkův přesun do jiného klubu?

"Těžko říct. Je normální, že má občas klub jiné plány než samotný hráč, ale mojí prací je chránit mého klienta. Václav je skvělý kluk s perfektním charakterem a vždy bude za dres Slavie bojovat, protože vím, jak moc ten klub miluje. Jsme spolu v kontaktu prakticky každý den, bavíme se o tom, takže uvidíme, co příští dny přinesou."

Slavia v prvních třech kolech neinkasovala. Livesport

Zeptám se znovu – je tedy nyní na stole nějaká konkrétní nabídka na Václava Jurečku?

"Václav má ve Slavii smlouvu, takže to není otázka úplně na mě. Pokud dojdou v klubu k závěru, že je potřeba budoucnost Jurečky řešit, věřím, že Jiří Bílek za mnou přijde a řekne mi to. Nicméně ani sám hráč na mě s ničím netlačí, protože pro Slavii žije. Ale pokud klub přijde a řekne 'musíš odejít', pak musíme být připravení."

Takže pokud to chápu správně, tak se na tuhle variantu průběžně připravujete.

"Nedovolím, aby takový hráč a střelec odešel v posledních dnech přestupového období jen proto, že si bude klub přát, aby odešel. Takovému tlaku na poslední chvíli nepodlehnu, to se u mě nestane, tomu můžete věřit."

Jaroslav Tvrdík na konci června v oficiálním klubovém rozhovoru navíc prohlásil, že Slavia má aktuálně tři útočníky (Chytila, Filu a Chorého), ale Jurečku přitom úplně opomněl.

"My se bohužel nemůžeme zabývat strategií klubu. Pokud není nejlepší střelec posledních dvou sezon pro klub důležitým útočníkem, i když může samozřejmě hrát na křídle nebo na podhrotu, tak ho možná trenér vidí jako gólmana nebo jako stopera, opravdu nevím. (smích) Ale když se člověk podívá na klubový web, tak je pořád vedený jako útočník, takže opravdu netuším."

Jaká byla Jurečkova reakce? Bavili jste se o tom spolu?

"Samozřejmě, že se to trochu dotklo jeho psychiky. Václav je mentálně hodně silný a velmi inteligentní, koneckonců má vystudovanou vysokou školu. Musím říct, že mi přijde, že pro trenéry a lidi v klubovém vedení je možná občas obtížné právě s takovými hráči pracovat a komunikovat, nejsou na to úplně zvyklí. A to není jen případ Slavie."

Jaký dojem na vás dělá chování Slavie k Václavu Jurečkovi na sociálních sítích? Co jste říkal na výše zmíněné příspěvky vašeho kolegy Radka Špiláčka?

"Lhát vám nebudu, zaskočilo nás to. Opravdu nevím, proč se takové věci dějí. Možná je to nějaká strategie, které nerozumíme. Možná mu jen prostě zapomněli poblahopřát a u tohoto vysvětlení radši zůstaňme. (směje se) Určitě si ale dovedu představit, že v jiném klubu by měl nejlepší ligový střelec posledních dvou let trochu jiné postavení."

Když na závěr trochu odbočím, tak ve vaší stáji jsou i další dva nadějní čeští fotbalisté – jedenadvacetiletý kapitán sparťanského béčka Dalibor Večerka a sedmnáctiletý Florián Višňa z Plzně. Jak se vám líbí jejich vývoj?

"Miluji příběh Dalibora Večerky. Je to stále mladý kluk, ale už teď je hodně silný, má za sebou kemp s 'A' týmem Sparty, takže uvidíme, jaké s ním budou mít na Letné plány. Vždy ho velmi rád vidím, v Praze jsem poměrně často a Dalibor má před sebou velkou budoucnost. Stejně tak Florián, to je jeden z těch hráčů, u kterých si vždy uvědomím, proč fotbal miluji. Na příští roky u obou hráčů se moc těším."