Jurečka o reprezentaci: Nominace na Euro? Už jsem byl na dovolené... Udělal jsem maximum

Dvojnásobný král střelců fotbalové ligy Václav Jurečka (29) se už smířil s rozhodnutím trenéra Ivana Haška, který ho nezařadil do nominace na mistrovství Evropy v Německu. Pro útočníka pražské Slavie byl start na šampionátu motivací a cílem. Kanonýr to řekl v rozhovoru pro klubový web. Místo přípravy na turnaj teď má krátkou dovolenou a během ní chce od fotbalu úplně vypnout.

Sedmnácti ligovými trefami v dresu Slovácka v sezoně 2021/2022 si řekl o přestup do Slavie. V Edenu pak dvakrát mocným finišem v nadstavbě získal korunu krále střelců za 20 a posléze 19 branek. Nikdo jiný v domácí nejvyšší soutěži od minulého Eura tolik gólů nenastřílel. Přesto se devětadvacetiletý rodák z Opavy do výběru na Euro nevešel. Figuruje jen mezi náhradníky.

"Nominaci jsem nijak zvlášť nesledoval, už jsem byl na dovolené. Již z první nominace na přípravné březnové zápasy jsem poznal, že trenér národního týmu bude asi sázet na jinačí hráče," uvedl Jurečka.

V lize má bilanci 163 zápasů a 67 branek, v reprezentaci stihl za Haškova předchůdce Jaroslava Šilhavého devět startů a jeden gól. Mrzí ho, že o start na šampionátu přijde. "Bylo mi řečeno, že pokud budu dávat góly, že bych mohl jet. Nestalo se. Škoda, bral jsem to jako motivaci a cíl. Udělal jsem pro to maximum, svědomí mám čisté. Věci, které nemohu ovlivnit, vypouštím z hlavy," řekl útočník.

Teď si chce hlavně odpočinout. "Do začátku soustředění nechci vůbec myslet na fotbal. Potřebuji vypnout. Přijít na jiné myšlenky. Volno sice není nejdelší, ale tak to bohužel je. Rád hraji i jiné sporty, takže na ty teď bude trošku času. Chci si užít čas s rodinou, zajet si k moři," uvedl střelec s titulem inženýra. K vodě už na chvíli vyrazil. "Tahle dovolená byla hodně krátká, na čtyři dny jsme se vydali s manželkou do Dubaje," dodal.