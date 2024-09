Kayondův zákrok očima expertů: Červená karta. Bylo to jako z ragby, skoro mu stáhl trenky

Slavil 73. narozeniny a do kamer O2 TV promlouval klidným hlasem. Po remíze 1:1 v Liberci to však v plzeňském trenérovi Miroslavu Koubokovi pořádně vřelo. "Nejsem s bodem spokojený, to určitě ne. Gól nám vzal VAR, pak jsme si dali vlastní a situaci s Jirkou nechci komentovat," prohlásil zkušený kouč. Podle expertů měl být domácí Aziz Kayondo (21) vyloučen. "Byl to zákrok jako z amerického fotbalu," uvedl Jakub Podaný.

Plzeň měla v nohách těžký zápas Evropské ligy se skotskými Hearts, i proto jí chvíli trvalo, než se dostala do tempa. To dobře věděl i Koubek. "Liberec začal intenzivně, chtěl využít toho, že se musíme po čtvrtku rozběhat," konstatoval kouč.

"Pak jsme se dostali do hry a měli dvě, tři velké šance. VAR nám sebral gól a Liberec hrozil z brejků. Bohužel ve druhé půli jsme si dali gól sami," mrzel Koubka zkrat brankáře Mariána Tvrdoně, kterému propadl do sítě centr Marka Ichy. "To se stane, jinak chytal výborně. Na začátku měl několik výborných zákroků, nezlobím se na něj," tvrdil Koubek, jenž byl sám během hráčské kariéry brankářem. "Sám jsem pár takových branek dostal."

Ve vyhecovaném závěru měl velkou šanci plzeňský rychlík Erik Jirka, ugandský obránce Liberce Aziz Kayondo jej v úniku chytil za trenky a přibrzdil jej. I proto Plzeň šanci nevyužila. "Závěr a situaci s Jirkou nechci komentovat," pravil opatrně zkušený kouč, který v neděli slavil 73. narozeniny.

Experti ve studiu O2 TV nad zákrokem i jeho posouzením kroutili hlavou. "Když vezmu jen tu situaci, tak je to úsměvný zákrok, který je jako z amerického fotbalu, jak chtěl Jirku sundat. Skoro mu stáhl trenky. I zpětně se měl sudí vracet, minimálně dát žlutou kartu," uvedl nejprve Jakub Podaný, bývalý prvoligový hráč.

Moderátora zajímalo, zda nemohl do situace zasáhnout VAR. K zákroku došlo mimo vápno a je otázkou, zda by další liberecký hráč stihl Jirku křižovat, kdyby nedošlo k zákroku obránce Slovanu. "Byl to zákrok jako z ragby," konstatoval další bývalý hráč Jan Rajnoch. "Za mě měla být červená karta. Kdyby bránící hráč Jirku nezatáhl, byl by ve střelecké situaci o vteřinu dřív, takže červená," měl jasno. A Podaný se po rozboru u videa nakonec přidal. "Měla to být červená karta."