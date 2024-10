Parádní tažení Evropou, k tomu třetí místo v lize. Když během minulé sezony řešila fotbalová Plzeň pokračování angažmá trenéra Miroslava Koubka (73), nebylo nad čím váhat. Po roce se ovšem téma vrací do hry a situace je složitější. Občas to prý ve Viktorii zaskřípe. Na hřišti i v kabině. Karty určitě nejsou rozdané tak, že by měl kouče ohrozit případný neúspěch v nedělním šlágru se Spartou. Co se ale bude dít po podzimu, případně na konci ligy? "Po sezoně Koubek skončí," říká zdroj webu eFotbal.cz blízký dění ve Viktorii.

Skvělý stratég a nejstarší trenér v českém profesionálním fotbale si v minulém ročníku bez debat řekl o nový kontrakt. "Aby končil po takové sezoně, to by mohlo přijít jen ve chvíli, kdy už by sám nechtěl pokračovat," vrací se zdroj o pár měsíců zpět.

Ačkoliv si obě strany chvíli verdikt přehazovaly jako horký brambor, kdy Koubek tvrdil, že musí vedení projevit zájem o jeho služby a šéfové plzeňského klubu zase čekali na jeho vyjádření, zda má sílu pokračovat, došlo k dohodě. Smlouva se protáhla o další rok.

Aktuálně rošáda nehrozí

Teď se však začíná v zákulisí šeptat o tom, že nejpozději na konci tohoto ligového ročníku Koubek zamává Plzni na rozloučenou. Dokonce existuje i možnost (není však příliš pravděpodobná), že odejde do fotbalového důchodu i dřív. "V Soluni bylo k výhře blízko, a když o ni takhle přijdete, je to rána. Ale pokud budu mluvit k datu 26. října, žádné změny se ve Viktorii v tomto směru konat nebudou," tvrdí dál člověk dobře obeznámený s děním v klubu.

Jak si ta slova přeložit? Co když v neděli ve Štruncových sadech dosáhne na tři body mistr z Letné? Ani to by nemělo nutit plzeňské šéfy přemýšlet o změně. Stejného názoru je i Stanislav Levý, muž, který před lety v roli kouče Viktorii působil. "Určitě tenhle zápas nebude o tom, že by se po něm měl někdo odvolávat. Ovšem pokud některý z týmů prohraje, jeho trenér bude pod ještě vyšším tlakem," přemýšlí.

Statistiky zápasu v Soluni. Opta by Stats Perform

I on připouští, že zápas Evropské ligy v Soluni na náladě v táboře Plzně nepřidal. "To, co se stalo, je tvrdá rána," uznává. Jedním dechem však také připomíná, že tým báječným finišem urval bod ve Frankfurtu. Tehdy po závěrečném hvizdu určitě vládla euforie a spokojenost. "Navíc série 23 zápasů bez prohry na evropské scéně je obdivuhodná," podotýká Levý.

Od doby, co v na západě Čech trénoval, se situace změnila. Klub patří mezi absolutní tuzemskou špičku a tlak na kouče, který jej vede, je velký. A nejspíš i srovnatelný s pražskými giganty. "Plzeň už se zařadila mezi kluby, kde jsou trenéři pod enormním tlakem," souhlasil Levý.

Pravdou také je, že když Viktoria a její lodivod museli, zápas na půdě do té doby doma stoprocentního Baníku zvládli. Tříbodovým ziskem odmítli myšlenky na to, že by mělo být třetí místo červenomodrých v ohrožení. A pokukují i po druhé pozici, které se v neděli mohou chopit, pokud nad Spartou zvítězí.

Aktuální situace v čele Chance Ligy. (26. října) Livesport

Nutno však také dodat, že šéfové klubu před sezonou pomýšleli na to, že jejich tým bude prohánět Spartu se Slavií. A kdyby z toho byl třeba titul a tím i přímý postup do Ligy mistrů, nikdo by nebyl proti. V tomhle směru zůstává minimálně vůči Slavii Plzeň za očekáváním.

Další velké minus má být to, že v některých situacích drhnou vztahy uvnitř klubu. Koubkovi mělo být vyčteno, že se po jednom ze zápasů zmínil o tom, jak moc týmu chybí v ofenzivě kanonýr Tomáš Chorý. Pokud by se situace opakovala, hrozí plzeňskému kouči pokuta. Stejně tak není občas situace idylická ani v kabině. "Když se ztratí vyhraný zápas, je přece logické, že není dobrá nálada," vyvrátil informace o pnutí zmíněný zdroj.

Ve hře je Svědík

V souvislosti s Koubkovými nástupci se mluví o dvou variantách. Po jeho boku nyní sbírá zkušenosti v roli asistenta Jan Trousil. Druhým skloňovaným jménem je pak Martin Svědík. Ten je po konci ve Slovácku bez angažmá, s Viktorií už byl navíc spojován v minulosti.

"Podívejte se na seznam volných trenérů a na jméno Svědík určitě narazíte. Že by ale byla nějaká dohoda o tom, že až se Koubek rozhodne skončit, třeba z věkových důvodů, půjde Svědík do Plzně, takhle to určitě není," tvrdil první ze zdrojů eFotbal.cz.

Svědík se dal po konci ve Slovácku zdravotně dohromady a určitě bude mít zájem najít nové angažmá. "Bude se chtít posunout trenérsky výš, takže do toho zapadá buď Plzeň nebo Baník Ostrava, kde to Pavel Hapal má také pořád složité. Spojení s těmito kluby by dávalo Svědíkovi smysl," doplnil druhý zdroj, jenž má pro změnu blízko k bývalému kouči Slovácka. Odmítl zároveň, že by mohl kouč kývnout na případnou nabídku Pardubic, pokud se rozhodnou odvolat Jiřího Saňáka.