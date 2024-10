Koubek chválil Prince, ale v Ostravě se mu nelíbil závěr: Narušila se nám struktura hry

Pustit na třetí místo Baník Ostrava? Kepak. Plzeň šlágr na půdě soupeře ovládla 3:1. Trenér Viktorie Miroslav Koubek (73) byl spokojený s výsledkem, připustil ale, že poslední minuty, kdy byl jeho tým pod tlakem, by si příště rád odpustil. "Dostali jsme se pod těžký tlak, závěr se mi nelíbil," hodnotil zkušený trenér poslední minuty duelu hraného ve Vítkovicích.

Baník doufal, že by mohl s Viktorií bodově srovnat krok, ale má smůlu. V plzeňském dresu se blýskl dvěma zásahy Prince Adu, výhru pak pečetil Erik Jirka. A Koubek po skončení duelu zářil, jak se mu povedlo složit sestavu. "Máme určité portfolio útočných hráčů, kde je dost brejkových typů. Tak proč toho nevyužít," usmíval se do kamer O2 TV. "Musíme s těmi kluky hrát a uznávám, že Vydra i Prince podali vynikající výkon. Adu byl i efektivní," pochvaloval si nejstarší kouč v nejvyšší soutěži.

Před nedávnem si přitom od kouče právě Prince Adu vyslechl určitou porci kritiky. Po bitvě s Baníkem už to bylo jinak. "Výborně zapadl, je to dobrý kluk. Introvertní typ, který je na hřišti lepší a lepší," chrlil Koubek slova chvály. "Byla tam i dobrá návaznost druhé linie, kdykoliv jsme se dostali na polovinu soupeře, byli jsme nebezpeční," doplnil.

Koubek si také uvědomoval, že po prostřídání byly ve hře Plzně mezery. "Struktura naší hry se narušila, dostali jsme se pod těžký tlak. Naštěstí dal Erik Jirka gól na 3:1, tím se to dostalo do klidu. Nápor Baníku byl do poslední minuty vehementní. Závěr se mi nelíbil," konstatoval kouč Viktorie.

Západočeši si poradili i s absencí českého reprezentanta Lukáše Červa. Na jeho místo nasadil stratég Koubek odchovance Sojku. "Hrál několikrát, získává zkušenosti, v tréninku pracuje skvěle. Tak proč mu nedat šanci, když chybí klíčový hráč," dodal.