Plzeň vyloupila Ostravu, dvakrát pálil Adu. O triumfu Dukly rozhodl stým gólem Řezníček

Ostrava ve 12. kole Chance Ligy prohrála doma s Plzní 1:3, dva góly Viktorie vstřelil ghanský útočník Prince Kwabena Adu. Baník nevyužil možnost upevnit si pozici v první čtyřce tabulky a porážkou zároveň prodloužil nepříznivou bilanci – ze 32 vzájemných utkání porazil Západočechy pouze jednou. Dukla proti Pardubicím prohrála první poločas 0:1, ale dvěma slepenými góly ve druhé části skóre otočila. Nejvýraznější postavou obratu byl na Julisce autor vítězné branky Jakub Řezníček, pro něhož to byl stý gól v nejvyšších soutěžích, který mu zajistil místo v Klubu ligových kanonýrů.

Klání mezi tabulkovými sousedy začalo skutečně ve velkém stylu. Do první šance se dostal již ve třetí minutě domácí Tomáš Rigo, jeho prudká střela však prosvištěla těsně vedle levé tyče plzeňské branky.

Skóre tak otevřeli hosté. Alexandr Sojka nakopl balon za obranu domácích, k němu se dostal Adu, ten tělem brilantně odstavil od míče ostravského obránce a chladnokrevně zakončil. Aktivnější domácí měli sice příležitosti k vyrovnání, žádné z nich ale nedokázali do konce poločasu zužitkovat.

Ve 25. minutě se trefil z dorážky hostující Milan Havel, radoval se však předčasně, neboť gól nebyl uznán pro ofsajd. Ve 43. minutě se po druhé v zápase prosadil ghaňan Adu, když centr Havla z pravé strany hlavičkou pohodlně nasměroval za záda Jakuba Markoviče a poslal hosty do dvougólového vedení.

Domácí se po změně stran snažili odvrátit první domácí porážku v probíhající sezoně. Ve snaze oživit útočné snahy Baníku učinil trenér Hapal v 61. minutě hned tři střídání. Právě střídající Matěj Šín v 62. minutě centrem z rohu našel Erika Prekopa, jenž ale nedokázal hlavičku usměrnit za záda plzeňského brankáře Martina Jedličky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ten zlikvidoval i Šínovu hlavičku ze 73. minuty a nadále držel čisté konto. V 87. minutě byl ale ve stejném souboji Šín již úspěšnější a snížil na 1:2. Veškeré naděje domácích na vyrovnání nicméně pohasly v 90. minutě, kdy akci plzeňských gólově zakončil Erik Jirka a upravil skóre zápasu na konečných 1:3.

Viktoria už vedení udržela, navázala na vítězství nad Pardubicemi a dostala se na průběžnou druhou příčku ligové tabulky před Spartu, jež má však zápas k dobru. Plzeň a Spartu příští neděli čeká vzájemný zápas v plzeňské Doosan Aréně. Ještě předtím nicméně čeká Západočechy náročný zápas Evropské ligy na hřišti řeckého PAOKu.

Úvod zápasu odpovídal tabulkovému postavení obou celků, protože v první čtvrthodině hry se diváci na Julisce větší příležitosti nedočkali. Pak se však o slovo přihlásili domácí a hlavičku stopera Dominika Haška musel z brankové čáry odklidit Louis Lurvink.

Výrazným mužem závěru prvního poločasu byl na straně hostí záložník Dominique Simon, který dokonce ve 36. minutě rozvlnil síť, ale gól byl vzápětí kvůli ofsajdu odvolán. Napodruhé se to už francouzskému hráči povedlo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve 39. minutě si naběhnul na průnikovou přihrávku Tomáše Zlatohlávka, prošel do vápna a z úhlu překonal brankáře Matúše Hrušku. Pro Simona to navíc byla první ligová trefa v dresu Pardubic. Dukle se nepovedlo na inkasovanou branku rychle odpovědět, a tak se šlo do kabin za příznivého stavu pro Východočechy.

Dukla do druhého poločasu vystřídala a změnil se i obraz hry. Domácí na svého soupeře najeli a dokázali si vypracovat několik zajímavých příležitostí. Střely Lichého či Řezníčka však brankáře Jana Stejskala nijak vážně neohrozily. Tlak Dukly se nakonec ale přece jen vyplatil.

V 64. minutě si na centr Jakuba Zeronika naskočil nikým nehlídaný Muris Mešanovič a z malého vápna uklidil hlavou míč do sítě. Bleskurychlý obrat Dukly dokonal o tři minuty později Jakub Řezníček, který dostal v pokutovém území přihrávku od Mešanoviče a zblízka překonal Stejskala podruhé.

Dukle se tak povedlo přerušit nepříjemnou sérii čtyř ligových zápasů bez výhry a v tabulce odskočila o čtyři body Teplicím. Naopak Pardubice prohrály třetí ligový zápas po sobě a i nadále zůstávají na 15. místě.