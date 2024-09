Liberec třemi góly otočil na Dukle, ve čtyřech zápasech Chance Ligy padlo šest červených

Fotbalisté Liberce zvítězili v 10. kole Chance Ligy na hřišti pražské Dukly 4:1, přestože šli do kabin po první půli s jednogólovou ztrátou. Během osmi minut se totiž v úvodu druhé půle dvakrát trefil střídající Lukáš Letenay (23) a jeden gól přidal Michal Hlavatý (26). Tři červené karty byly k vidění v Pardubicích, které prohrály 0:1 s Teplicemi a celkem sudí ve čtyřech zápasech rozdali červených šest.

Start do zápasu měli hosté velmi špatný. Uběhlo jen 98 sekund od úvodního hvizdu, kdy se po individuální akci prosadil střelou na zadní tyč z rohu pokutového území Jakub Zeronik. Gólman Liberce Hugo Jan Bačkovský dle všeho počítal s tečí, ta však nepřišla, a tak domácí mohli slavit.

O sedm minut později to mohlo být o dva góly, centr Štěpána Šebrleho z pravé strany si levý bek Liberce Aziz Kayondo srazil jen těsně vedle branky. Ve 21. minutě se uvolnil na křídle Muris Mešanovič, hledal před brankou Šebrleho, na poslední chvíli však srazil míč mimo brány obránce Denis Halinský. O šest minut později gólman Bačkovský výborným zákrokem vytáhl střelu Jakuba Řezníčka, který se tak vstupu do Klubu ligových kanonýrů za 100 ligových branek nedostal.

Od té doby se taktovky chopil Liberec, jenže s pokusem Benjamina Nyarka si nejprve poradil brankář Matúš Hruška a následnou dorážku libereckého útočníka na brankové čáře tělem zastavil Šebrle. V závěru poločasu pak z levé strany odcentroval Kayondo a Nyarko trefil v ideální pozici jen levou tyč brány Dukly.

Spokojenost na straně Dukly ale mohla jít do koše téměř ihned po startu druhé půle. Hned po třech minutách se prosadil střídající Letenay, Hruška vyrazil střelu Santiaga Enemeho jen před sebe, kde už čekal pozorný slovenský útočník a doklepl míč do sítě. Stejný hráč otočil za pět minut skóre, tentokrát se prosadil hlavičkou po perfektním centru Enemeho z pravé strany. Trpká desetiminutovka Dukly byla zakončena v 55. minutě. Po šikovném přiťuknutí Lubomíra Tupty se k míči na hranici penalty dostal Hlavatý, na jehož zakončení k tyči Hruška nedosáhl.

Dukla se vzápětí dočkala gólu, nicméně bohužel pro ni VAR v 59. minutě našel před zakončením Murise Mešanoviče jeho ofsajdové postavení, a tak branka nemohla platit. Tohle ale bylo pro Liberec velké varování, a tak byl od té doby zase tím aktivnějším týmem, více držel míč a postupně ukusoval minutky.

To se nakonec podařilo až do úplného konce, Liberec navíc skóre ještě navýšil, když se v nastavení prosadil po nepovedené střele Letenaye Višinský. Liberec tak venku vyhrál poprvé od 1. kola, kdy se mu to povedlo v Karviné. Zisk tří bodů bude Slovan obhajovat v sobotu 5. října, kdy doma přivítá v derby Jablonec. Dukla bude ve stejný den zajíždět do Teplic.

Mdlý vstup do zápasu se mírně vydařil Sklářům, kterým s blížící se půlhodinou hry výrazně ulehčil život francouzský záložník Simon. Po dvou žlutých faulech totiž musel předčasně do sprch, což započalo házenkářské obehrávání vápna domácích.

Z dominance Teplic však nevzešla jediná střela na bránu, od hráčů Pardubic se ale i tak dočkali dalšího dárku. Přezkoumání u videa totiž odhalilo, že Solil došlápl na ležícího protihráče. I on tedy uviděl červenou kartu a Pardubice od konce první půle dohrávaly s osmi lidmi v poli.

Po výměně stran pokračovala střelecká impotence obou celků, v 57. minutě ovšem další z aktérů na hřišti oživil utkání svým vyloučením. Teplický Bílek po obdržení druhé žluté karty musel rovněž pod sprchy. Až po hodině hry přišel první pokus mezi tři tyče, Robert Jukl zpoza vápna pořádně protáhl domácího Jana Stejskala. Na druhé straně pronikl po levé straně až do pokutového území Tomáš Zlatohlávek, Richard Ludha ale dokázal křižnou přízemní střelu vytěsnit nohou. V závěru však zahrál ve vápně rukou pardubický Václav Jindra, což z penalty potrestal Čerepkai.

Hosté tak v městě perníku uloupili tři body. V dalším kole se příští neděli pokusí hráči Pardubic o překvapivý bodový zisk v Plzni, Teplice doma přivítají o den dříve Duklu.

Už na konci úvodní desetiminutovky se na roh Michala Trávníka nejvýše vyšrouboval Hofmann a kuriózně umístěnou hlavičkou o zem poslal balon přesně k zadní tyči. O pár minut později se na křídle uvolnil Amar Memič a odcentroval, bývalému hráči domácích Filipu Vechetovi ovšem scházelo ke skórování několik centimetrů.

Teprve 21letý útočník byl středem pozornosti také ve 23. minutě, kdy napadal pomalu rozehrávajícího Hofmanna, který jej nešťastně trefil do holeně a po přezkumu u videa se autor úvodní branky zápasu musel poroučet do sprch.

Slezané mohli početní výhodu přetavit ve vyrovnání ve 45. minutě, když centr z levé strany propadl k Davidu Plankovi, jenž pálil těsně nad bránu. Ještě před odchodem do kabin ovšem zastavil Jaroslav Svozil nebezpečně se rozvíjející akci Slovácka a sudí byl nucen i zde udělit červenou kartu. Síly tak byly rázem opět vyrovnány.

Navzdory tomu to po změně stran vypadalo, že se na trávník vrátilo jen jedno mužstvo, a to z Karviné. Hosté byli na balonu naprosto dominantní a po hodině hry začaly z jejich převahy vznikat také šance. Nejprve Vecheta našel ve vápně Giannise-Fivose Botose, proti němuž ovšem včas vyrazil Milan Heča a jeho ránu vyrazil. Přestože na hřišti v těchto chvílích vládli karvinští, ve druhé půli se jako první střelecky prosadilo Slovácko. Pohlednou akci hráčů v modrém vyšperkoval Merchas Doski přesným míčem do vápna na Havlíka, jenž zavzpomínal na gólově bohatou minulou sezonu a zblízka prostřelil Jakuba Lapeše.

V závěrečných minutách zápasu sice ještě snížil hostující Kahuan Vinícius, na vyrovnávací branku už se však Karviná nezmohla.

Výhoda domácího prostředí v úvodních minutách nebyla vůbec znát. Střelnici si naopak osvojili hosté, v souladu se jménem stadionu vyslali v úvodní půlhodině hned čtyři střely na bránu. Dva z těchto pokusů měl na svědomí Adam Griger, pokaždé ale skvěle zareagoval gólman Jan Hanuš. Ve 33. minutě ovšem přitížil do té doby dominujícím hostům přemotivovaný Pilař, jenž za zdviženou nohu při skluzu uviděl červenou kartu.

Početní výhodu mohl před odchodem do kabin hned třikrát pomoci zužitkovat Bienvenue Kanakimana. Ve finální fázi ale postrádal přesnost v zakončení on i Jan Suchan, kterého v jedné z příležitostí vybídl ke střele.

Po výměně stran utkání pokračovalo podle očekávání. Dominující Jablonec, jenž v posledních dvou zápasech neskóroval, prolomil střeleckou smůlu díky Beranovi a špetce štěstí. Jeho pokus z dálky doprostřed brány totiž uviděl gólman až na poslední chvíli, mokrý povrch i překvapivá trajektorie tak přispěly k radosti domácích fanoušků.

Pojistku přidal v 78. minutě Polidar, jenž z hranice vápna bravurně poslal padající balon do vzdálenější šibenice. Oba střelci si připsali svůj první gól v sezoně. Utkání tak dopadlo lépe pro domácí. Vyloučení Pilaře znamenalo šestou červenou kartu dne poté, co fanoušci viděli tři rudé kartonky v duelu Pardubic s Teplicemi a další dvě při střetu Slovácka a Karviné.

