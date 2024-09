Baník poprvé zvítězil venku a prohloubil krizi Teplic. Karviná přemohla Jablonec

Baník sice v zápase devátého kola Chance Ligy v Teplicích prohrával, ale třemi góly skóre otočil a odváží si tři body za vítězství 3:2. Zatímco Ostrava poprvé v ročníku vyhrála na hřišti soupeře a v neúplné tabulce poskočila na čtvrtou příčku, Teplicím se nedaří vymanit z krize a zůstávají předposlední. Naopak zabrala Karviná, která doma přemohla Jablonec. Jediný gól dal v prvním poločase Filip Vecheta.

Teplice před reprezentační pauzou zabředly do velkých problémů a krčily se na předposledním místě tabulky. Nezářil ani Baník, jehož povedený vstup do sezony přibrzdily dvě remízy. O motivaci tak bylo postaráno, úvod zápasu se však nesl spíše v opatrném stylu a dlouho se hrálo bez větších šancí.

To platilo až do 32. minuty, kdy se Teplice po rychlé akci po pravé straně dostaly k centru, který přesně našel Jakuba Urbance, nicméně ten hlavičkoval z těžké pozice jen do náruče gólmana Jakuba Markoviče. O pár desítek vteřin později už se domácí mohli radovat, a to díky Abdallahovi Gningovi, jenž pohotově uklidil do sítě míč, který před něj vyrazil Markovič.

Euforie ale na tribunách rychle opadla, jelikož hned za dvě minuty Baník srovnal. David Buchta se postavil k přímému volnému kopu a vše nasvědčovalo tomu, že bude centrovat. Baníkovský záložník však chytře využil situace a obstřelil zeď, s čímž brankář Luděk Němeček nepočítal a u tyče byl příliš pozdě. Do kabin se tak šlo za vyrovnaného stavu.

Ve druhém poločase se na další gól čekalo jen sedm minut. Baník se dostal k rohovému kopu. Zdálo se, že jej bez problémů sebral Němeček, ale míč mu vypadl a situace pohotově využil Karel Pojezný, který dostal balon až do sítě. Gólman Teplic se pak hodně zlobil, ale nebylo mu to nic platné, VAR žádný faul nenašel.

O zhruba 15 minut později se Teplice dožadovaly penalty, nicméně možná i jejich následná nekoncentrovanost vedla k tomu, že si za pár sekund na hranici vápna nepohlídaly Ewertona, který dostal nabito a krásnou ranou do vrchního rohu nedal Němečkovi šanci.

A byť situaci pěkným obstřelem v nastavení zdramatizoval domácí Yehor Tsykalo, Baník neměl problém dovést utkání do vítězného konce.

Po čtvrthodině hry nejprve brankář Jan Hanuš vyrazil nepříjemnou střelu Dannyho Samka po pohledné akci, vzápětí pláchnul obraně Karviné Bienvenue Kanikamana, taktéž ale zakončil do rádiusu brankáře. Poprvé tak slavili ve 21. minutě domácí, když Vecheta dorážel zakončení do tyče v podání Amara Memiče po vydařeném brejku. I nadále bylo první dějství záživné na obou stranách, další branka však nepřišla.

Po výměně stran měl na noze vyrovnání Nemanja Tekijaški, střelu z hranice vápna ke vzdálenější tyči ale pohotově vytěsnil Jakub Lapeš. S uplynulou hodinou hry využili Karvinští zaváhání hostů v rozehrávce, Giannis-Flvos Botos však po vběhnutí do vápna trefil pouze brankáře.

Pumelici z první pak vyslal zpoza pokutového území Vecheta, náramný pokus ovšem pouze rozezněl břevno. Do šibenice pak mířil zevnitř vápna Eduardo Nardini, nicméně Lapeš se i tentokrát blýsknul pohotovým zákrokem. Utkání v Karviné tak dopadlo lépe pro domácí.