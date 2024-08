Ligová navigace: Ideální start pro Straku, děsivá série Dukly, rohy pomáhají Liberci i Slavii

S novou sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech osmi zápasů víkendu. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět?

Pátek 2. srpna

Bude to souboj rozdílných obran. Zatímco ta slávistická jako jediná ještě v nové sezoně neinkasovala, Liberec jako jeden ze šesti týmů naopak dostal gól v obou dosavadních kolech. V součtu s minulou sezonou neudržel čisté konto už pět utkání, horší jsou v tomto ohledu v soutěži už jen Bohemians (11) a České Budějovice (19). Slovan v minulých dvou domácích utkáních proti sešívaným dostal dohromady pět branek.

Absence: Halinský (dohoda klubů), Emene, Mikula (oba nejistý start) – Chaloupek, Staněk, Vlček, Zmrzlý (všichni zranění), Bužek, Chytil, Masopust, Zafeiris (všichni nejistý start).

Statistika zápasu: Liberec a Slavia jsou třetím a druhým týmem ligy podle počtu rozehrávaných rohů, každý z pátečních rivalů díky této standardní situaci už jednou skóroval.

Sparťané budou mít v pátek především myšlenky na start předkola Ligy mistrů proti rumunskému FCSB, statistiky však ukazují, že si to mohou dovolit. Ještě nikdy v historii české ligy jim totiž Dukla nevstřelila na Letné gól! V součtu s pohárem tam oba týmy sehrály 10 zápasů a jejich celkové skóre je 21:0. Naposledy se tam v listopadu 1991 ještě v československé nejvyšší soutěži trefil Jozef Kostelník.

Absence: Panák (nejistý start) – Matějka (trest za ČK), Svoboda (zranění), Vondrášek (nejistý start).

Statistika zápasu: Obhájce titulu má se šesti brankami zatím nejlepší útok ligy, zajímavé je, že se pod toto dílo podepsalo celkem pět různých střelců. Jako jediný se dvakrát trefil Olatunji, jenž má mimořádnou formu – ve čtyřech soutěžních zápasech dal tři góly.

Sobota 3. srpna

Zdá se, že krizi z konce loňské sezony Slovácko ještě nevyřešilo. V prvním utkání doma sice pod vedením nového trenéra Romana Westa obralo o bod Slavii, po dvou kolech ale zatím marně čeká na gól. Natahuje se také čekání na domácí vítězství, to poslední se datuje k prosinci loňského roku, kdy Marek Havlík právě proti Bohemians exceloval čtyřgólovým představením. Klokani začali sezonu vítězstvím nad Baníkem, pak ale na Dukle (0:1) potvrdili výsledkovou mizérii z venkovních zápasů. Z posledních 12 utkání na hřištích soupeřů vyhráli jediné.

Absence: Juroška (disc. trest), Daníček (zranění), Kozák, Kvasina (oba nejistý start) – Dostál (trest za ČK), Hála, Valeš (oba zranění), Smrž, Soukup (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Slovácko a Bohemians figurují na třetím a druhém místě v počtu rozehraných standardních situací, Klokani také kopali nejvíce rohů z celého ligového pole (16). Zatím ale vázne realizace. Slovácko během dvou dosavadních zápasů jen třikrát vystřelilo na bránu a v tomto ohledu je nejhorším týmem soutěže.

Obě dosavadní vítězství Plzně zařídil svými góly z penalt Pavel Šulc a i díky tomu má Viktoria po dvou kolech stoprocentní bilanci. Trenér Miroslav Koubek zatím zdárně řeší odchod klíčového forvarda Tomáše Chorého, před minulým utkáním ale přišel o dalšího hrotového útočníka Christopha Kabonga. Jablonec ale nebude pro Západočechy lehké sousto, i když Plzeň porazil v jediném z posledních pěti domácích ligových zápasů. Také ale doma v lize šestkrát po sobě neprohrál a v posledních čtyřech utkáních zvítězil.

Absence: Puškáč (disc. trest), Černák, Hurtado, Chramosta, Krulich, Štěpánek – Baier, Durosinmi, Hejda, Kabongo, Paluska, Sýkora, Valenta (všichni zranění), Souaré (nejistý start).

Statistika zápasu: Plzeň prohrála jediný z posledních 13 vzájemných ligových duelů a Jablonec v nejvyšší soutěži čtyřikrát po sobě porazila. Jablonec ale začal hrát pod trenérem Kozlem aktivní fotbal, a i když zatím skóroval jen dvakrát, je v tomto ohledu se 26 pokusy o střelu na šestém místě ligového pořadí. Severočeši jsou také na druhé příčce v pořadí týmů, které jsou nejvíckrát faulovány.

Na Hané se s příchodem trenéra Tomáše Janotky udála velká změna kurzu. Zatímco na konci poslední sezony Sigma z posledních osmi utkání získala jen čtyři body, start té nové vypadá slibně. Olomouc musela dvakrát na hřiště soupeřů, ale v obou případech přivezla body. Cenná je zejména remíza v Liberci. Naopak Teplice mají po dvou kolech na kontě nulu a jen jeden vstřelený gól a v součtu s minulou sezonou počítají už čtvrtou prohru v řadě. Pro domácí hovoří statistika posledních 10 zápasů s Teplicemi, kde jen jedinkrát prohráli.

Absence: Růsek (rekonvalescence), Slavíček, Uriča (oba zranění), Stoppen (nejistý start) – Havelka, Jukl, Knapík, Kričfaluši, Zsigmond (všichni zranění), Takács (rekonvalescence).

Statistika zápasu: Abdallah Gning může odehrát 50. zápas v české nejvyšší soutěži. Senegalský forvard ve službách Teplic už jednou (na podzim 2022) vzájemný zápas s Olomoucí rozhodl, a pokud byl ve čtyřech utkáních se Sigmou na hřišti, dal jeho tým čtyři góly a jednou inkasoval. Na jaře 2023 si ale také v utkání s Hanáky už po 11 minutách přivodil zranění kolene.

Neděle 4. srpna

Po 16 letech nastoupí Jihočeši k ligovému zápasu pod koučem Františkem Strakou. Toho provází pověst muže, který dokáže vzkřísit kdejaký tým a pohled do historie to potvrzuje. V šesti ze sedmi českých klubů, k nimž přišel během rozehrané sezony (jiný nástup mimochodem ani nezažil) se do třech kol dočkal výhry. Pro České Budějovice však může být varováním, že ta výjimka se týká právě nich. I tak je tehdy dovedl k poklidné záchraně.

Absence: nikdo – Kissiedou (vyřizuje vízum).

Statistika zápasu: Budějovice si mohly stěží přát lepšího soupeře na restart. Pardubičtí také nezískali ani bod, za dva zápasy vystřelili mezi tyče jen pětkrát (Dynamo čtyřikrát) a mají nejnižší držení míče z celé ligy (36,3 %).

Oba týmy zatím v sezoně kopírují stejnou linku – doma vítězí s čistým kontem, venku naopak prohrávají bez vstřelené branky. Podle dosavadních vzájemných duelů by to mohlo pokračovat. Boleslav se totiž pod "lízátky" během šesti návštěv prosadila pouze jednou, před více než 11 lety. Pohled na dosavadní výsledky může mást, loni v únoru sice Středočeši v roli hostů uspěli, jenže tehdy hrál Hradec kvůli rekonstrukci stadionu právě v Boleslavi…

Absence: Heidenreich, Hlaváč, Krejčí, Kučera, Pilař, Pudhorocký (všichni zranění), Vlkanova (nejistý start) – Jawo, Kadlec, Kozel, Matějovský (všichni zranění).

Statistika zápasu: Autor hattricku z minulého kola Daniel Mareček sice na Hradec umí a z posledních devíti gólů Středočechů tomuto soupeři se podepsal pod čtyři (3+1), všechny nicméně padly v Lokotrans Areně.