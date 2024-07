Těžký začátek Chorého ve Slavii? Dalo se to čekat, ale ustojí to, myslí si Horváth

Když se Tomáš Chorý (29) v 68. minutě zápasu s Českými Budějovicemi chystal poprvé vyběhnout na trávník v Edenu jako hráč Slavie, řada fanoušků sešívaných jej vypískala a vybučela. Někdejšímu dlouholetému útočníkovi Plzně tak fandové dali jasně najevo, že ve Slavii není vítán. Podle Pavla Horvátha (49), bývalého hráče a později trenéra v Plzni, je nyní na forvardovi, aby dostal fanoušky na svou stranu.

Sám Horváth však ví, že to nebude jednoduché, i proti němu se v roce 2008 postavili vlastní fanoušci v mateřské Spartě a "vyhnali" jej právě do Plzně, kde později slavil největší klubové úspěchy.

"Naše pozice ale nejsou stejné. Já jsem zažil nevraživost fanoušků až v posledním zápase za Spartu, proti Tomášovi jsou někteří fanoušci Slavie už od podpisu smlouvy. Popravdě se to ale dalo čekat, Tomáš je jinej, vybočuje z řady. Zároveň vím, že je to dobrej kluk, a celou tu záležitost ustojí," řekl pro eFotbal.cz Horváth, který je po konci smlouvy v třetiligových Domažlicích od června bez trenérského angažmá.

Chorý s Horváthem však nejsou jediní, na koho vlastní fanoušci pískali nebo jej vyzývali k odchodu z klubu. Své si ve Slavii užil i Chorého bývalý spoluhráč z Plzně Michael Krmenčík, který do Edenu přestoupil v roce 2021. Od fanoušků Sparty a později ostravského Baníku to zase kdysi slízl jejich tehdejší hráč Miroslav Matušovič. Slávisté navíc neměli slitování ani s vlastním trenérem, když k nim v roce 2011 přišel sparťanský srdcař František Straka.

"Musí (Chorému) mu pomoct jeho okolí, trenéři a spoluhráči, pro které to musí být také nepříjemné. Ale když se přes tohle období všichni dostanou, jako tým je to stmelí," myslí si Horváth, který v letech 1996 až 2000 působil právě ve Slavii, než odešel do zahraničí.

A právě případný odchod do ciziny je podle Horvátha hlavní důvod, proč Chorý odchod do Slavie zvolil. "Slavia ho určitě nekupovala na lavičku, v klíčových zápasech v předkolech Ligy mistrů bude Tomáš připravenej ze sebe vydat to nejlepší. I to je důvod, proč si ji zvolil. Nejen kvůli výši platu a délce kontraktu, ale i kvůli tomu, že Slavii bere jako obrovskou výzvu, jako šanci se v kariéře posunout ještě dál, tedy do zahraničí," myslí si někdejší špílmachr.

Chorému to v lize ale zatím nepadá, což je dáno i tím, že jak v zápase na Slovácku, tak proti Českým Budějovicím přišel na hřiště až po hodině hry. "Není se čemu divit, že zatím chodí jen z lavičky. Vrátil se po Euru z dovolené, takže nebyl sžitý s týmem, navíc šanci dostávají hráči, co odehráli celou přípravu. Na Slovácku hrála špatně celá Slavia, takže se nikdo nemůže divit, že se do šance nedostal ani Tomáš. Proti Budějovicím měl ale dobrý pohyb a smůla byla v tom, že se k němu nějaký míč neodrazil do gólovky," podotkl Horváth.

Když zmínil Chorého účast na letošním Euru, zarazilo ho, že toho v Německu neodehrál více. "Na jednu stranu je už úspěch, že se tam vůbec dostal. Proti Gruzii měl ale nastoupit, proti bránícímu týmu by měl největší šanci se prosadit. Ale to už teď víme všichni, včetně trenéra," dodal.