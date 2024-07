Slavia hraje na jednu kartu, říká expert Podaný. Těší se na Krasniqiho, Chorého a hlavně na Kabonga

Fotbalové léto v Česku startuje už tento víkend. Chance Liga začíná svou sezonu už v prvním možném termínu. To, jaká může být, jak hodně ji ovlivní fakt, že vítěz postoupí přímo do základních skupin Ligy mistrů a které přestupy nejvíce oživí hru týmů, rozebral pro Livesport Zprávy expert stanice O2TV Jakub Podaný.

Letos se po dlouhé době hraje o přímý postup do Ligy mistrů. Vnímáte už nyní tenhle faktor?

"Už titul sám o sobě vyvíjí na kluby velký tlak, přímý postup do Ligy mistrů je pak ještě větší motivace. Myslím, že se to zrcadlí v aktivitách na přestupovém trhu. Hlavně v případě Slavie je vidět, jak vsadila vše na jednu kartu a věří, že to prostě tuhle sezonu vyjde. Dokonce bych řekl, že u ní vidíme řešení mimo koncepci a její transferová politika ukazuje, jak hodně chtějí tento rok opravdu vyhrát. Tři roky jsou bez titulu…"

Sparta s posilami čekala na poslední chvíli. A také přišla o důležité persony. Myslíte, že její suverenita nebude taková, jako loni?

"U Sparty se určitě dá mluvit o nějakém oslabení, vzhledem k tomu, že z týmu odešly dvě nejdůležitější persony trenér Priske s Ladislavem Krejčím. Ti měli v týmu úplně zásadní roli. Teď se ukáže, jak dobře je koncept Sparty nastavený a jak se s tím dokáže vyrovnat. Ale i když přichází pro nás relativně neznámí hráči, tak jsou jistě dobře proskautovaní. Sportovní vedení také věří, že budou pasovat do systému a očekává, že budou schopni naplnit herní vizi, která pod trenérem Priskem byla."

Co říkáte na trenéra Larse Friise? V kabině Sparty se kvůli němu asi i dál bude mluvit anglicky…

"Myslím, že na Letné vybrali nejsnazší, ale i logickou a přirozenou variantu, jak v cestě nastavené trenérem Priskem pokračovat. Teď je jen otázka, jak Lars Friis zvládne přechod z‬ asistenta na hlavního trenéra Sparty. Přece jen na něj bude velký tlak a‬‭ pan Priske byl v mých očích i dost velký psycholog."

Vyrovná se Plzeň se ztrátou Tomáše Chorého? Vlastně bezprostředně po jeho odchodu představili Brazilce Ricardinha. Byla na to snad připravena?

"Myslím, že ho spíše měli vyhlídnutého i vzhledem k tomu, že končil třeba Jan Kliment. Takže ho určitě sledovali delší dobu. Ale opakuji to už každé přestupové období, že právě Plzeň se mi tradičně na transfer-marketu líbí. Jdou po posilách velmi brzy, dokážou vybrat většinou hráče, kteří tým oživí a zapadnou. A ani teď mě nezklamala, a nejde jen o Ricardinha. Plzeň má zase hodně kvalitní a velmi dobře postavený kádr."

Kdo může trojici Sparta, Slavia, Plzeň v nové sezoně ještě konkurovat? Hodně se mluví díky vstupu nového majitele o Liberci…

"Okolo Slovanu vidíme obrovský 'hype', jedou to na více frontách, nejen uvnitř týmu, ale i mediálně, marketingově. Musím říct, že se mi to do jisté míry líbí. Ten klub byl zajetý v nějakých kolejích, ale s novým majitelem se to snaží dělat jinak. Sám jsem zvědavý na to, jak se to povede na hřišti, protože těch příchodů přece jen bylo dost…"

Takže vidíte někoho dalšího?

"V mých očích je před Libercem ještě pořád Baník. Ten možná nevypadal v předchozích sezonách po herní stránce úplně dobře, ale umístění, které si v Ostravě dali jako cíl, nakonec zvládli. A protože podepsali na další období Ewertona a dali mu důležitou roli, a k tomu udělali nové zajímavé kroky, tak se z hlediska hráčské kvality zase posunuli o kousek výš."

Kdybyste měl vybrat nejzajímavější přestupy a hráče, kteří mohou změnit hru týmů. Koho byste vybral?

"Začnu Plzní a rovnou řeknu dva fotbalisty. Dojem na mě udělal v přípravě Christophe Kabongo, navíc jsem ho viděl i v české reprezentační jednadvacítce a vypadal velmi dobře. To je hráč, který může být pro naší ligu klenotem. To samé Tom Slončík, který ve Zlíně hrál velmi dobře, ale teď přichází do týmu, který má úplně jiné ambice, než zachraňovat. Ve Spartě vyberu Ermala Krasniqiho, který by určitě do budoucna měl být nějaká alternace za Haraslína nebo Birmančeviče. A co se týká Slavie, tam to sice byla sázka na prověřené tváře, ale Tomáš Chorý i Peter Olayinka budou hlavně pro fanoušky hodně zajímaví."

Letošní léto bylo hodně specifické, hrálo se Euro a liga oproti jiným evropským soutěžím začíná hodně brzy. Může se to projevit ve výkonech týmů v prvních kolech?

"Určitě u těch týmů, které mají spousta reprezentantů, nějaké trable mohou nastat, do přípravy se připojili později. Čekám, že většina z nich v prvním kole nenastoupí a maximálně budou připraveni na lavičce. Ale ukáže se aspoň šířka kádru. Slavia to vzhledem k losu i tomu, že začíná venku, asi bude mít trošku těžší. Ale ten její kádr je tak široký, že by si s tím měla poradit."

Program 1. kola Chance Ligy. Livesport

Přes léto měnilo trenéra hned sedm týmů. Zdá se ale, že většinou budou hrát o záchranu…

"Ale to je logické, noví trenéři přináší novou a vlastní koncepci a přichází většinou tam, kde se nedařilo. V případě Sparty to bude trochu výjimka. Těžko se predikuje, jak to na Letné bude vypadat. Přiznám se, že přípravné zápasy, kde se jí tolik nedařilo, pro mě nejsou tak důležité měřítko. Ale na koho jsem zvědavý, tak to je Martin Hyský v Karviné. Dlouhodobě na něj šla chvála a uvidíme, co s týmem dokáže udělat. Těším se na jeho herní principy a uvidíme, jestli je dokážeme identifikovat hned při úvodních kolech."