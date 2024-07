Ligová navigace: Liberec zbrojil nejvíc ze všech, Wiesner má na Letné na Pardubice spadeno

S novou sezonou fotbalové ligy startuje i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta bude před každým kolem přinášet statistický rozbor ke všem osmi zápasům víkendu. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět?

Pátek 19. července

Nový ročník otevře duel obhájce trofeje s týmem, jenž si v předchozí sezoně musel ligovou příslušnost vybojovat až ve skupině o udržení. Navzdory tomu, že jsou tito soupeři zvyklí být na opačných koncích tabulky, jsou vždy k vidění góly na obou stranách (z osmi zápasů od postupu Pardubic do ligy se tak stalo v šesti). Minulé dva vzájemné souboje na Letné skončily shodně 5:2 a pokaždé se mezi střelce zapsal i Tomáš Wiesner.

Absence: Kairinen (zranění), Birmančevič, García, Haraslín, Kuchta, Laci, Preciado, Ross, Solbakken, Sörensen, Vitík (všichni nejistý start) – Kissiedou (vyřizuje si vízum), Fousek, Sychra (oba zranění), Stejskal (nejistý start).

Statistika zápasu: V minulé sezoně působil pardubický kouč Jiří Saňák v Olomouci, na jejíž lavičce nahradil po 22 utkáních Václava Jílka. Zatímco ten neměl šťastnou ruku a gól nedal žádný hráč, jehož vystřídal, jeho nástupce trefil žolíka v 10 zápasech čtyřikrát.

Sobota 20. července

Kdyby si mohl staronový trenér Jablonce Luboš Kozel vybrat, jestli chce začít sezonu doma, nebo venku, nejspíš by zvolil druhou variantu. Ze svých dosavadních 11 úvodních utkání v ročníku je totiž na hřištích soupeřů výrazně úspěšnější. Zatímco Jablonec, Duklu, Ostravu a Liberec dovedl doma při startu soutěže jen k jediné výhře (1-4-1), venku se mu dařilo víc (2-2-1). Fanoušky může utěšovat, že onen osamocený úspěch si připsal loni…

Absence: Puškáč (trest za ČK), Černák, Chramosta (oba rekonvalescence), Krulich (zranění), Hurtado, Polidar, Štěpánek – Fila, Floder, Fulnek, Jawo, Kadlec, Kozel, Solomon (všichni nejistý start).

Statistika zápasu: Mladá Boleslav na Jablonec v rámci nejvyšší soutěže umí. Celkem osmkrát v řadě s ním neprohrála, naposledy se tak stalo před pěti lety. V minulých čtyřech duelech na Střelnici jí navíc její příští soupeř vstřelil nanejvýš jeden gól.

Oba týmy za sebou mají zcela protichůdné výsledky v přípravě. Podle nich to vypadá, jako by evropské poháry čekaly "klokany" a Baník se ještě oklepával po sezoně, jež skončila ve skupině o záchranu. Je to však přesně naopak. Bohemians v létě vyhráli tři zápasy ze čtyř (dali v nich 16 gólů!), Ostrava naopak uspěla jedinkrát ze sedmi pokusů. Pro zelenobílé ideální konstelace pro to, aby se proti soupeři dočkali první výhry doma od října 2017.

Absence: Hála, Valeš (oba zranění), Soukup (nejistý start) – Holec (zranění).

Statistika zápasu: Po náhlém odchodu gólmana Letáčka do Getafe řešil Baník pár dní před startem ligy brankářskou otázku. Jedničkou se stal Jakub Markovič, který přitom na výhru v lize čeká od konce předminulé sezony (418 dní). Ještě s Pardubicemi uspěl… v Ostravě.

Na hře Olomouce začíná být patrné, že ji v pauze převzal bývalý ligový obránce Tomáš Janotka. Sigma měla na jaře vzadu velké problémy, inkasovala ve 14 ze 16 utkání, v závěrečných čtyřech dokonce 12x. Nyní v přípravě udržela nulu třikrát za sebou a do ligy vstupuje s 331 minut trvající neprůstřelností. Je otázka, jak si povede proti Jihočechům, kteří překvapivě patří po trenérské výměně k nejproduktivnějším ligovým týmům.

Absence: nikdo – Beneš, Macík, Pospíšil (všichni přeřazeni do B-týmu), Leibl, Růsek, Vraštil (všichni rekonvalescence), Chvátal (nejistý start).

Statistika zápasu: Polovina stabilní zadní linie Sigmy z minulé sezony je pryč. Bývalý reprezentant Filip Novák si hledá angažmá v zahraničí, Vít Beneš, se 335 ligovými starty druhý nejzkušenější hráč týmu, byl pár hodin před startem ročníku odvelen do béčka.

Střetnou se sice dva ze tří týmů s největším počtem hráčů bez jediného duelu v lize na soupiskách (Dukla první se 14, Plzeň třetí se sedmi), nicméně u obou soupeřů je situace odlišná. Zatímco u Dukly tvoří nováčci podstatnou část sestavy, v případě Plzně míří do základní jedenáctky zřejmě jen Kabongo. Žlutočervení to nahrazují zkušeností na lavičce: Petr Rada je se 444 odtrénovanými duely třetí v pořadí české a československé ligy.

Absence: Šebrle (nejistý start) – Durosinmi (zranění), Baier, Hejda, Paluska, Sýkora, Valenta (všichni rekonvalescence), Červ, Souaré (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Když Pražané opouštěli na jaře 2019 nejvyšší soutěž z posledního místa, činil věkový průměr jejich kádru 26,9 let, což je tehdy řadilo k nejmladším týmům ligy. Nyní se vracejí se soupiskou s ještě nižší hodnotou (26,4 let).

Neděle 21. července

Severočeši stojí na prahu nové éry, alespoň tak by si to přál nový liberecký majitel Kania, jenž klub převzal v dubnu. Fanoušky by prozatím potěšilo, kdyby Slovan začal zase vozit body zvenku. Z posledních 16 utkání na hřištích soupeřů vyhrál jediné (horší byly v minulé sezoně jen Budějovice a Zlín). Právě jen tyto tři týmy dokázala v ročníku Karviná zdolat doma, Liberec dokonce v rámci historie vzájemných duelů rekordním poměrem (5:2).

Absence: Moses (nemoc), Endl, Žák (oba nejistý start) – Kulenovič, Tupta (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Nejčinnější na letním přestupovém trhu byl Liberec. Vedle trenéra Kováče přivedl 11 nových hráčů, což je nejvíc z celé ligy. A rovnou čtyři z posil by měly patřit do základní sestavy, což je velký zásah.

Pokud někdo bude na začátku sezony doplácet na účast svých hráčů na Euru, bude to Slavia. Na kontinentálním šampionátu, jenž vyvrcholil teprve minulou neděli, měla kompletní jedenáctku. V porovnání se sestavou, která před necelými dvěma měsíci končila předešlý ročník proti Mladé Boleslavi, nyní vyběhne na stadionu Slovácka zcela odlišný tým. Shodovat se bude ve čtyřech, nanejvýš pěti jménech.

Absence: Juroška (trest za ČK), Daníček (zranění), Souček (nejistý start) – Chaloupek, Staněk, Zafeiris, Masopust (všichni zranění), Douděra, Holeš, Chorý, Chytil, Provod, Schranz (všichni nejistý start).

Statistika zápasu: Rozdíl ve výkonech Slovácka v minulé sezoně je až drastický. Zatímco po podzimu mu patřila čtvrtá příčka za elitním domácím triem, na jaře mělo nejhorší výsledky ze všech. Doma vyhrálo naposledy loni v prosinci nad Bohemians.

Shodou okolností spolu oba týmy končily uplynulou sezonu. Ve vzájemném dvojzápase v boji o postup do pohárové Evropy uspěl Hradec a podtrhl své výjimečné jaro. Pod vedením trenéra Horejše vypiloval defenzivu a v závěrečných 10 zápasech ročníku padl jen dvakrát – se Spartou a se Slavií. Nyní čeká obranu souboj s uzdraveným teplickým kanonýrem Gningem, který s poraněnými vazy v koleni vynechal skoro celé jaro.

Absence: Klíma, Mihálik (oba trest za ČK), Pilař (nejistý start) – Knapík (zranění), Labík, Takács (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Hradec vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných ligových duelů, zvítězil čtyřikrát za sebou, vždy s nulou. A může v tom pokračovat: Adam Zadražil ovládl v minulé sezoně statistiku gólmanů s nejdelší sérií bez inkasované branky (365 minut).