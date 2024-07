Mladé pušky, které mohou zazářit v nové sezoně: Vorlický, zapůjčení sparťané či Řek v Karviné

Kdo si řekne o pozornost v nadcházejícím ročníku Chance Ligy? V minulé sezoně na sebe nejvíce upoutal plzeňský Pavel Šulc (23), který do posledních kol bojoval o krále střelců a vysloužil si pozvánku na Euro v Německu. Nyní přichází čas dalších mladých pušek, které mohou vyletět. Livesport Zprávy vybraly sedm zajímavých hráčů, kteří si říkají o pozornost.

22 let, záložník, Slavia

Když v únoru přišel do Slavie, měl jako posila třetiligové rezervy nálepku věčného maroda. Nyní je s odstupem necelého půl roku Vorlický mezi sešívanými tématem. Náramně se mu totiž vyvedla příprava. Zejména v zápase s Rapidem Vídeň rodák z Boskovic krásnou trefou připomněl, jaký talent v něm dřímá.

Však už v 16 letech zamířil do proslulé akademie italského Bergama, kde se v dresu tamní Atalanty propracoval až ke třem startům v Serii A. Slibně rozjetá kariéra, kterou přibrzdila vážná zranění, nyní může znovu nabrat správný směr.

"Ty dva roky se na něm hodně podepsaly kondičně. To, co ale umí s míčem, je podle mě mimořádné," uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který by mohl Vorlického zpočátku využívat jako žolíka.

20 let, útočník, Viktoria Plzeň

Fanoušek reprezentační jednadvacítky si ho v probíhajícím kvalifikační cyklu nemohl nevšimnout. Když Kabongo dostal prostor, rozhodně nepropadl. Spíše naopak. Fotbalista, jehož otec pochází z Konžské demokratické republiky, zapsal během 145 odehraných minut dva góly a ve 20 letech se přihlásil o větší pozornost českých klubů, kterou proměnila v přestup plzeňská Viktoria.

Útočník, který v mládeži vyzkoušel obě pražská S (delší čas strávil ve Spartě), před časem opustil tuzemské hranice a zamířil do belgického Lommelu, kde toho však mnoho neodkopal. Dostatek prostoru mu zaručilo až hostování ve slovenské Podbrezové, v jejímž dresu vstřelil během dvou sezon a 38 utkání devět branek.

Že může být podstatně produktivnější však Kabongo ukázal hned na startu angažmá v Plzni, když ve dvou přátelských duelech (proti Karabachu a Kodani) vstřelil za celkových 90 minut dva góly.

19 let, záložník, Slavia

Jeden z pokladů, který do světa vyslal Zlín. Slavia si jej pořídila jako talent, který dozraje v následujících letech, ale pracovitý záložník, který je na rozdíl od někdejšího spoluhráče Toma Slončíka z Plzně více zaměřený na defenzivu, překvapil už v letní přípravě a řekl si o místo v kádru vršovického celku. Hýří pohybem, pracuje na velkém prostoru. Přesně takové hráče má Trpišovský v oblibě a umí jejich přednosti využít.

"Už několikrát jsme zažili, že hráči vypadali dobře v přípravě, ale v ostrých zápasech formu nepotvrdili. Věřím ale, že většina kluků nám ukázala, co v nich je a kam až se mohou zlepšovat. Směrem ke startu sezony naznačili, že se jednoznačně chtějí tlačit do základu a svými výkony vytvoří na ostatní velký tlak," pronesl kouč sešívaných.

Otázkou tak zůstává, zda se Bužek prosadí v obří slávistické konkurenci. Na jeho post ve středu pole si dělají nároky Oscar Dorley či Filip Prebsl. Uprostřed navíc nastupují také Petr Ševčík, Christos Zafeiris či Lukáš Provod.

16 let, záložník, Viktoria Plzeň

Že Plzeň skládá mladý tým, který má velký potenciál, není žádné tajemství. To však ještě málokdo tušil, že Západočeši během letní přípravy sáhnou do vlastních řad a vytáhnou do A-týmu šikovného záložníka. Nedávný účastník Eura do 17 let na sebe okamžitě upozornil. Trenér Miroslav Koubek o něm mluví jako o součástí týmu pro novou sezonu.

"Jirka je mimořádně talentovaný, rozdílový hlavně ve smyslu řešení situací směrem dopředu. Velký talent, byli bychom proti sobě, pokud mu šanci nedáme. Moc se mi líbí. Jsem přesvědčený, odhodlaný, že mu tu šanci a minutáž dám," uvedl kouč Viktorie v rozhovoru pro iSport.cz.

Starší spoluhráči jsou z něj v úžasu. Experti na mládežnický fotbal tvrdí, že Panoš vyniká v kopací technice, driblinku a schopnosti konstruktivně řešit náročné situace pod tlakem. "Přirovnal bych ho typologicky k Martinu Ödegaardovi," pronesl Josef Javůrek v rozhovoru pro eFotbal.cz, který mapuje mladé talenty v Česku a ve světě.

20 let, obránce, Liberec/Sparta

Na sever Čech odešel trochu nenápadně, ale o to víc může překvapit. Sparta v něm má do budoucna velký potenciál. Syn bývalého ligového obránce Františka Ševínského má všechny potřebné vlastnosti, aby se prosadil v moderním fotbale. Je rychlý, dobře čte hru a navíc v sobě má rysy lídra, který umí strhnout tým. Na jaře nosil v druholigové rezervě kapitánskou pásku.

Za sparťanské áčko už si zahrál například v lednu v přípravě proti Kodani a absolvoval i zimní soustředění ve Španělsku. Nyní se bude rozvíjet pod trenérem Radoslavem Kováčem, který v posledních letech v Pardubicích dokázal posunout například současné reprezentanty Tomáše Vlčka, Robina Hranáče či mladíky Denise Halinského s Ondřejem Kukučkou.

21 let, obránce, záložník, Mladá Boleslav/Sparta

Další velký příslib Sparty, který působil v minulé sezoně v druholigové rezervě a poprvé se vydal na zkušenou do první ligy. S Brianem Priskem ochutnal již první mistrovskou sezonu a působil jako záskok, když bylo potřeba. Tomáš Sivok o něm pro Deník Sport řekl, že je to budoucí kapitán Sparty. Co víc chcete od někdejšího šéfa letenské kabiny slyšet?

Původně byl Vydra v áčku Sparty braný jako stoper, následně se v B-týmu posunul do zálohy, kde v mládeži původně hrával. Má všechny předpoklady, aby z něj vyrostl moderní defenzivní záložník. Často se z hloubi pole tlačí do zakončení kolem pokutového území. V Mladé Boleslavi se mu však uvolnilo místo ve středu obrany po odchodech Ondřeje Karafiáta a Davida Šimka.

23 let, záložník, Karviná/Slavia

Podsaditý střední záložník, který se narodil v Řecku… Ano, po Zafeirisovi je tu další. Třiadvacetiletý středopolař zaujal v Edenu především hrou směrem do ofenzivy a schopností alternovat více pozic. Zároveň však sportovní úsek rozhodl, že to na první tým zatím není.

Botos se tak začal připravovat s Karvinou, kam zamířil Martin Hyský, jenž v minulosti vedl mládežnické výběry Slavie a posléze Vlašim, jež s klubem z Vršovic spolupracuje.

"Je to hráč, který bude rozhodovat zápasy – o tom jsem přesvědčený," pronesl někdejší ligový stoper na adresu řeckého záložníka. "Týmu dodá ještě vyšší kvalitu. Je hladový, pozitivně nastavený a může hrát na více postech. Já jsem se s ním sešel ještě před tím, než definitivně podepsal se Slavií. Bavili jsme se o tom, že kdyby se neprosadil do týmu, tak je varianta jít do Karviné," přiznal Hyský.