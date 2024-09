Asi to byl můj životní zápas, radoval se Jemelka po remíze s Frankfurtem a chválil atmosféru

Nečekaného hrdinu měl závěr úvodního utkání hlavní fáze Evropské ligy mezi fotbalisty Frankfurtu a Plzně. Obránce Václav Jemelka (29) dal v předchozím průběhu více než dvouletého angažmá ve Viktorii za A-tým jedinou branku, na půdě německého favorita ale vyrovnávacím gólem ve třetí minutě nastavení zařídil remízu 3:3. Zkušený zadák navrch přidal asistenci na snižující trefu a pochvaloval si, že prožil životní zápas. Novinářům řekl, že v koutku duše věřil, že by Západočeši mohli v závěru dvoubrankové manko smazat.

Za plzeňské "áčko" se předtím trefil jen předloni v říjnu v lize proti Mladé Boleslavi, vedle toho skóroval ještě za rezervu. "Moc gólů nedávám, ani jsem teď poslední dobou nechodil na standardky. Jsem za to strašně rád, že jsem mohl pomoci týmu, protože první inkasovaný gól dnes šel za mnou. Jsem rád, že jsme urvali bod," uvedl Jemelka.

Ve třetí minutě nastavení po závaru zblízka napálil odražený balon pod břevno a mohl slavit svou premiérou branku v pohárech při 25. startu. "Určitě zatím můj životní gól. Jak moc bude drahý, to nevím. Musím se zeptat kluků, doufám, že moc ne," řekl Jemelka s úsměvem.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Závěr na stadionu Eintrachtu pro 58 tisíc diváků levý stoper ovládl, vedle vyrovnávacího gólu totiž zapsal také asistenci na snižující trefu, když jeho centr do vápna v 86. minutě zužitkoval útočník Prince Adu. "Řekl bych, že díky tomuhle to asi byl můj životní zápas," podotkl Jemelka.

Na trávníku za stavu 3:1 pro Frankfurt cítil, že ještě není hotovo. "Viděli jsme, že to není nereálné, že se tam dostáváme, že máme šanci. Že nás úplně nedrtili. Takže trochu jsem tomu věřil, naštěstí tam ty dva góly spadly. Dnes jsme to vydřeli. Jsem pyšný na celý tým, že jsme to za stavu 3:1 nezabalili a dotáhli aspoň do té remízy," pochvaloval si Jemelka.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Byl rád, že jeho tým částečně odčinil víkendovou ligovou porážku 0:3 na Slavii, která byla první prohrou v sezoně. "Myslím, že bodík odsud je plusový. Jak říká trenér, hrát se dá s každým. Takže jsme se snažili. Je jen škoda, že proti Slavii jsme to nedokázali, ale už je to pryč. Teď jsme dokázali, že na to máme a budeme pokračovat dál," uvedl Jemelka.

Užil si kulisu na stadionu Eintrachtu, kam dorazilo 56.500 diváků. Dvě tisícovky fanoušků byly z Plzně. "Atmosféra byla úžasná, jedna z top, kterou jsem zažil. Klobouk dolů před plzeňskými fanoušky, protože byli v tom hluku hodně slyšet," ocenil Jemelka.

Uznal, že domácí byli v ofenzivě velmi nebezpeční. "Věděli jsme, že ten (útočník) Ekitiké je skvělý, dávali jsme si na něj pozor. Bohužel mi tam jednou pláchnul. Takový je fotbal, je to skvělý hráč. Připravovali jsem se na ně, myslím, že jsme docela jejich sílu eliminovali. Akorát v druhém poločase jsme to tam trochu nezvládli, i tu standardku. Ale klobouk dolů před týmem, že jsme to pak zvládli. Že i po té Slavii jsme dokázali ještě takhle zapnout a zvrátit to," řekl Jemelka.

Těší ho, že v současnosti stabilně patří do základní sestavy. "Samozřejmě jsem rád, že mám formu a že se mi daří. Proti Slavii samozřejmě ne, ale ostatní zápasy dobré. Trenér mi věří. Hodně tomu pomohlo, že někteří kluci byli na začátku přípravy zranění, takže dostat se do sestavy bylo trochu lehčí. Jsem rád, že si formu udržuji. Zatím se cítím dobře a věřím, že to tak bude pokračovat," dodal.