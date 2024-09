Ligová navigace: Plzeňská výstraha pro Eden, Kliment lepší než Haaland a Sparta na nulu

S další sezonou fotbalové ligy odstartovala i nová rubrika Livesport Zpráv. Ta před každým kolem přináší statistický rozbor všech zápasů víkendu v nejvyšší soutěži. Komu se proti danému soupeři daří či naopak? A kdo bude svému trenérovi v blížícím se zápase chybět?

Sobota 21. září

Jeden z pěti soubojů, pro jehož oba aktéry to bude první ligový zápřah netradičně po třech týdnech. Dlouhá odmlka vznikla reprezentační přestávkou a odloženým kolem kvůli povodním. Speciálně u těchto dvou týmů budou fanoušci doufat, že vleklou přestávku využily k tomu, aby zapracovaly na odvážnějším fotbalu. V jejich utkáních totiž padá tuze málo gólů, Slovácko je s devíti brankami v sedmi utkáních vůbec nejstřídmější ze všech.

Absence: Heidenreich (zranění), Čmelík, Pilař, Pudhorocký (všichni nejistý start) – Souček (zranění).

Statistika zápasu: V tomto duchu se v posledních letech nesly i vzájemné duely obou soupeřů. Ve třech ze čtyř předchozích nepadl víc než jeden gól, v uplynulé sezoně navíc bylo k vidění i málo střel – z pohledu domácích v Hradci 4:1 a na Slovácku 3:0.

Souboj celků, jimž se v této sezoně daří daleko víc venku než doma. A to tak, že se v bilanci na hřištích soupeřů seřadily hned za domácí velkou trojku. Jablonec drží čtvrté místo i v celkové tabulce, i když na třetí Plzeň ztrácí výrazných šest bodů. Manko by mohl zredukovat právě v Karviné, která už doma hledá cestu do sítě dlouhých 261 minut. Severočeši na jejím stadionu neprohráli čtyřikrát po sobě, z toho dvakrát přišli o vítězství v posledních minutách.

Absence: Endl (zranění) – Černák (oba zranění), Fortelný, Nardini (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Karviná patří dlouhodobě k nejslabším celkům na vlastním hřišti. Od začátku minulé sezony tam vyhrála z 21 duelů jen pět. Se ziskem dvou bodů je v aktuálním ročníku v tomto ohledu předposlední, horší už jsou jen České Budějovice s jedním bodem.

Domácí se s bilancí jedné výhry a šesti porážek krčí na předposledním místě a důvodem k pesimismu pro ně může být i to, že se jim neustále rozrůstá marodka. Ostrava prohrála z posledních šesti zápasů jediný, navíc v Teplicích se jí daří. Uspěla tam třikrát po sobě, impozantní skóre 8:1 hodně vylepšuje triumf 5:0 z loňského února. Ideální příležitost pro Baník, jak ukončit osm utkání dlouhou šňůru bez ligového vítězství na hřišti soupeře.

Absence: Bílek, Jásir, Knapík, Labík, Svatek, Švanda, Takács (všichni zranění) – Prekop (trest za ČK).

Statistika zápasu: Teplice mají s 15 brankami druhou nejprostupnější obranu v soutěži, šest z nich inkasovaly v závěrečné čtvrthodině utkání, nejvíc ze všech. Žádná změna oproti minulé sezoně, kdy v tomto úseku dostali 13 ze 44 gólů čili necelou třetinu.

Poprvé v ročníku na sebe narazí zástupci velké české trojky, sešívaní půjdou do souboje po vítězství v úterní dohrávce v Mladé Boleslavi jako nový lídr tabulky. Ovšem proti Plzni se jim po nástupu kouče Miroslava Koubka na lavičku Viktorie nedaří. Podlehli jí v obou zápasech v základní části minulé sezony, nikdo jiný je v ní neporazil. Loňský listopadový nezdar v Edenu (1:2) je pro sešívané jediným z posledních 40 domácích utkání v lize.

Absence: Masopust, Schranz, Staněk, Vlček, Vorlický (všichni zranění), Fila (nejistý start) – Durosinmi, Kabongo, Souaré, Sýkora (všichni zranění), Baier, Vašulín (oba nejistý start).

Statistika zápasu: Tomáš Chorý odehrál za Plzeň pět a půl sezony, od léta nicméně patří Slavii a nyní se poprvé postaví bývalému zaměstnavateli. Obrana Viktorie má však drobný důvod, proč si na něj věřit – Chorý proti Plzni nastoupil třikrát a třikrát odešel jako poražený.

Neděle 22. září

Středočeši vkročí do evropských pohárů jako úplně poslední z českých klubů (až 3. října na půdě arménského Noahu), a tak se mohou soustředit na ligu. V jejích úvodních sedmi kolech vytvořili pozoruhodný klubový rekord – poprvé v historii totiž tento úsek absolvovali bez remízy. Od začátku minulého ročníku doma hráli nerozhodně pouze dvakrát, nejméně ze všech. Shodou okolností i Pardubice zatím kráčejí ligovou sezonou bez remízy.

Absence: John, Kozel (oba zranění), Král (nejistý start) – Kalabiška, Sychra (oba zranění), Noslin, Patrák, Solil (všichni nejistý start).

Statistika zápasu: V předchozích třech utkáních dohrával soupeř Pardubic vždy v deseti. Proti Slavii, Hradci Králové i Liberci šlo vždy o přímou červenou kartu. S 96 nedovolenými zákroky jsou však Východočeši nejčastěji faulujícím týmem ligy.

Papírově nejjednoznačnější duel 9. kola nejvyšší soutěže. Úspěšný účastník Ligy mistrů proti týmu, jenž dosud vstřelil pouhopouhý jeden gól. A na lavičce s duem trenérů František Straka, Jiří Novotný (jeho nový asistent), kteří za sebou mají dlouhou a úspěšnou sparťanskou minulost. První z nich označil duel za "mega zápas", v němž bude mít jeho tým obrovskou motivaci uspět. Letenským však podlehl v lize čtyřikrát za sebou.

Absence: Skalák (zranění) – García (zranění), Cobbaut, Sörensen (oba nejistý start).

Statistika utkání: Zatímco Budějovice čekají na ligový gól už 392 minut, Sparta udržela čisté konto v posledních čtyřech z pěti utkání napříč všemi soutěžemi. Od Dynama navíc neinkasovala v osmi zápasech v řadě (včetně poháru).

Sigma se po nadějném rozjezdu zadrhla a vyhrála jediný ze čtyř duelů. V této sekvenci však měla těžký los a postupně ji prověřili čtyři pohároví zástupci po sobě, přičemž Mladou Boleslav dokázala porazit. Teď má ideální půdu pro restart – na její stadion přijede Dukla, jež venku dosud neskórovala. Navíc táhne sérii 15 zápasů v lize bez vítězství venku, její nejdelší v české nejvyšší soutěži. V Olomouci uspěla z posledních 16 duelů jen jednou.

Absence: Juliš (zranění), Růsek (rekonvalescence), Leibl, Navrátil – Hora, Pech, Špatenka (všichni nejistý start).

Statistika utkání: Vylepšit účet si proti nováčkovi soutěže zároveň může nejlepší ligový střelec Jan Kliment. Se svými sedmi góly přitom hodně překračuje hodnotu svého xG (+4,17), nikdo v elitních 10 evropských ligách nemá větší rozdíl. Ani Haaland ne (+4,13).

Severočeši zůstávají hodně dlužni předsezonním očekáváním i mohutným nákupům. Vyhráli jediné z posledních šesti vystoupení a v tabulce jsou s osmi body až na 10. místě. U Nisy se hovoří o tom, že právě tohle je pro Slovan klíčové střetnutí podzimu. Jen o skóre se za ním nacházejí Bohemians, kteří mají lepší vyhlídky. Třikrát za sebou venku bodovali, navíc poslední dva duely pod Ještědem zvládli s plným ziskem.

Absence: Rabušic (zranění), Rýzek (rekonvalescence), Frýdek, Plechatý (oba nejistý start) – Dostál, Hála, Valeš (všichni zranění), Matoušek, Reichl, Vondra (všichni nejistý start).

Statistika utkání: Liberec trápí hlavně prostor před šestnáctkou, který nedokáže pokrýt. Zpoza vápna inkasoval polovinu ze svých osmi gólů, nejvíc z tohoto prostoru z celé ligy. Bohemians naopak tři ze šesti svých tref dosáhli střelou mimo pokutové území.