Sedmigólový Kliment: Reprezentace? Nikdo se mi neozval, ale nevěším hlavu

Se sedmi góly ze šesti zápasů je Jan Kliment (31) suverénně nejlepším střelcem Chance Ligy. Dvěma góly do sítě Baníku Ostrava přispěl své Sigmě Olomouc k remíze 2:2, a nejlepším způsobem tak oslavil 31. narozeniny. I proto překvapuje, že jihlavského odchovance nikdo z reprezentačního týmu neoslovil před nadcházejícími zápasy Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou.

"Žádný telefonát jsem nedostal. Kdybych tam ještě nebyl, asi by mě to mrzelo hodně. Je to složitá věc na to odpovídat. V reprezentaci chce být každý, je to zásluha za výkony, které předvádíte. Na druhou stranu, nejsem v pozici, kdy bych měl hodnotit, jestli tam mám jet, nebo ne," uvedl Kliment pro stránky Sigmy.

"Je tam spoustu jiných hráčů, kteří hrají v o dost těžších ligách, než je česká. Určitě to není tak, že bych si stěžoval, že tam nejsem. Určitě by mě nominace potěšila, ale někdo mi říkal, že kdybych jel, mohl bych ztratit formu v lize, takže možná něco špatné je pro něco dobré. Nedělám si z toho těžkou hlavu," dodal.

Klimentovy zápasové statistiky. Opta by Stats Perform

Kliment dal dva góly v jednom zápase už potřetí v sezoně. Nejprve v první půli po přistrčení Zorvana propálil Markoviče a poslal Sigmu do vedení. V 85. minutě pak proměněnou penaltou vyrovnal na 2:2. Navázal tak na dva góly ostravského Matěje Šína.

"Výhra by byla sladší. Vzhledem k vývoji zápasu ale musíme bod brát. Našli jsme ještě vnitřní sílu na to, abychom Ostravu zatlačili. Jsme nabádáni k tomu, abychom to nevypouštěli až do posledních minut. Je vidět, že to funguje," přiznal někdejší útočník Plzně, Slovácka či bundesligového Stuttgartu.

"Když jste ve formě, a padá vám to, tak to vypadá hodně jednoduše. Naopak, když jste v krizi, tak gól nedáte, ani když jste sami před bránou. Mohlo to vypadat jednoduše. Já chtěl původně ještě někoho hledat pod sebou, ale to moc nešlo. Tak jsem se rozhodl, že to trefím a trefil jsem asi jediné místo, které šlo," popsal svůj první gól.

"U penalty jsem si vzpomněl na úplně první penaltu, co jsem kopal. Tu jsem dával taky na střed, tak jsem říkal, že to nebudu měnit. Šel jsem za Zorvim (Filipem Zorvanem) a řekl jsem mu, že minule faulovali mě a šel kopat on, takže teď, když zfaulovali jeho, tak půjdu já. On už na začátku říkal, že mi to nechá. Nejsme přece na hřišti od toho, abychom se tam hádali jako psi. Když bude jindy příležitost, nemám problém mu nebo komukoliv jinému, kdo se třeba potřebuje chytit, penaltu přenechat," doplnil.

Sigma sice kvůli remíze 2:2 čeká na domácí výhru nad Baníkem šest let, přesto se díky lepšímu skóre udržela před svým soupeřem na pátém místě tabulky.

"Bavili jsme se s klukama. Oni říkali, že když přijede Baník, tak se jim nikdy nevěří. Já se na statistiky nedíval. Já mám na Baník jen ty nejlepší zkušenosti. Možná je to i soupeř, proti kterému jsem dal nejvíce branek. Dal jsem jim gól v Jihlavě, na Slovácku, s Plzní, a teď i s Olomoucí," přiznal Kliment.

Tabulka Chance Ligy