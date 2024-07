Livesport Daily #303: Po přestupu jsem půl roku nevycházel z bytu. Liga mistrů je priorita, říká Sadílek

Euro je minulostí a zraky fotbalových fanoušků, minimálně těch v Česku, se opět obrací k domácí soutěži. Nový ročník Chance Ligy začíná už v pátek a jako šampion posledních dvou let do něj vstupuje pražská Sparta. Ta bude kromě ligového hattricku útočit na účast v Lize mistrů, která se na Letné nehrála od roku 2005. Jak moc jiná bude Sparta po odchodech kapitána Krejčího a trenéra Priskeho? Co s týmem udělal nepovedený přípravný duel proti Bröndby? Jak se vybíral nový sparťanský kapitán? A jak prožíval nešťastnou situaci kolem bratra Michala před letošním Eurem? To všechno jsme probrali s osmadvacetiletým záložníkem Lukášem Sadílkem.

Fotbaloví fanoušci v Česku jsou před začátkem sezony zvědaví, jak si povede Sparta bez dvou klíčových postav posledních dvou let. Kapitán Ladislav Krejčí zamířil do španělské Girony, hlavní trenér Brian Priske zase do Feyenoordu Rotterdam. Jak v dnešní epizodě vypráví středopolař Lukáš Sadílek, který do Sparty přišel před dvěma lety, výkony týmu z Letné by to ovlivnit nemělo.

"Lars Friis byl hlavní trenér prakticky už loni, protože kompetence měli s Brianem hodně rozdělené, takže v tomhle ani v jeho chování žádnou změnu nepozoruji. No a s odchodem Krejdy se budeme muset vypořádat týmově a jeho osobu nahradit ve více lidech, kabina je na to připravená. Je to velký rozdíl oproti době, kdy jsem sem přišel a snad půl roku jsem nevycházel z domu, jaký byl na nás tlak a nám se vůbec nedařilo. Teď jsme ale úplně jinde a Liga mistrů je jasný cíl už letos," říká Sadílek.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zranění bratra Michala před Eurem.

Volbu nového kapitána ve Spartě.

Změny ve Slovácku, klubu jeho srdce.

