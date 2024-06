Sparťan Sadílek: Brácha se ani nedokáže dívat na fotbal. Friise jsem bral jako hlavního trenéra

Fotbalového záložníka Michala Sadílka (25) velmi mrzí zranění z tříkolky, kvůli němuž přišel o start na mistrovství Evropy v Německu. V rozhovoru s novináři před tréninkem Sparty to řekl jeho starší bratr Lukáš (28). Myslí si, že jeho mladší sourozenec se tím nejvíc potrestal sám. Na fotbal se Michal podle něj v současnosti nedovede dívat, jelikož ho neúčast na Euru trápí.

Pětadvacetiletý hráč nizozemského Twente Enschede se zranil v závěru soustředění v Rakousku. "Bylo to pro něho obrovsky těžké. Nejvíc se potrestal sám, bylo mu to strašně líto. I teď jak jsme komunikovali, mi psal, že se ani moc nedokáže dívat na fotbal, že ho to strašně trápí. Protože možnost zahrát si na Euru, vidina toho, že by mohl dostávat větší porci minut, byla velká," řekl Lukáš Sadílek.

"Jsem hlavně rád, že žije, že to nedopadlo hůř. Přeju mu, aby se co nejdřív vrátil zpátky, protože v klubu i reprezentaci ho budou potřebovat," uvedl osmadvacetiletý středopolař Sparty, s níž dvakrát za sebou vyhrál titul a v minulé sezoně i domácí pohár.

Čeští reprezentanti mají za sebou úvodní zápas na turnaji, v úterý navzdory vedení podlehli favorizovaným Portugalcům 1:2. "Je to složité. Hrajete proti obrovsky kvalitnímu týmu a v podstatě jsme celý zápas bránili, moc jsme toho neukázali, neměli jsme tu možnost. Věřím, že s Gruzií se to všechno otočí a získáme tři body," prohlásil Sadílek. Zbylým soupeřem národního týmu ve skupině F jsou Turci.

Ještě před začátkem evropského šampionátu přestoupil ze Sparty do Girony stoper a kapitán Ladislav Krejčí. "Určitě je to velká rána, ale takový je fotbal. Život jde dál, fotbal taky. Musíme se vypořádat s tím, že tady nebude. Zodpovědnost za něj musí vzít ostatní, tak to je. Někteří hráči přicházejí, jiní odcházejí. Vždycky je potřeba zalepit díry po těch, co odchází. Věřím, že se nám to podaří a že budeme ještě lepší," podotkl někdejší hráč Slovácka.

Krátce před Krejčím opustil letenský klub i dánský trenér Brian Priske, jenž odešel do Feyenoordu Rotterdam. Pozici hlavního kouče převzal dosavadní asistent a Priskeho krajan Lars Friis. "Je to to samé co s hráči, na nás to není. Larse jsem od začátku, co přišel, bral jako hlavního trenéra, vedli to s Brianem dohromady. Je dobře, že jedna půlka zůstala. Doplnili jsme to a věřím, že budeme ještě lepší," mínil rodák z Uherského Hradiště.