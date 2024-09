Livesport Daily #342: Chance Ligu se nám povedlo dostat do hlav fanoušků, pochvaluje si manažer

Už sedm kol má za sebou česká fotbalová liga s novým názvem Chance Liga. Titulárním partnerem soutěže se totiž stala sázková kancelář, která patří pod Tipsport, a za tato práva zaplatila 260 milionů korun na rok. Je to racionální částka? A jak je Tipsport spokojený s dosavadní spoluprací s ligou? O tom všem si dnes povídáme v podcastu Livesport Daily s Martinem Filipem, který je ve společnosti brand manažerem.

"Máme za sebou pár kol, na ostrá data je brzy. Ale vidíme, že na ten název už si fanoušci zvykli, všichni už se naučili správnou výslovnost. Všechny kroky, které jsme na úvod měli naplánované, se, myslím, povedly, takže start s českou ligou si vyhodnocujeme výborně," popisuje Filip a zároveň vysvětluje motivaci Tipsportu k nákupu práv. "Byla to příležitost, otevřelo se okno, které mohlo na spoustu dalších let zůstat zavřené. Vnímali jsme to jako unikátní šanci spojit se s českým fotbalem, který prožívá zlaté období."

V podcastu se představitel titulárního partnera ligy vyjádřil třeba i k pyrotechnice při zápasech. "Jsme pro, aby se pyro mohlo za jasných podmínek a bezpečně používat. Musejí s tím zacházet lidé, kteří vědí, co dělají a v sektorech, kde se s tím počítá. Pyro dává fotbalu image, emoce, krásné záběry. LFA a kluby by o tom měly debatovat a hledat cestu, jak v tomhle fanoušky podpořit. Anebo je aspoň nesankcionovat tak, jak se to teď děje," říká jasně Filip.

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Je racionální dávat za titulární práva na českou ligu 260 milionů ročně?

Může a chce sponzor ligy tlačit na očistu zažitých struktur ve fotbale?

Jak se Tipsport vypořádává se svou sociální zodpovědností například k lidem závislým na sázkách?

