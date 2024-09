Má na dosah pozici, kvůli které dřel celý život. Díky okolnostem a trpělivosti má Dan Vladař (27) reálnou možnost stát se v nadcházející sezoně jedničkou Calgary Flames a mít tak hlavní odpovědnost za týmové výsledky. Vzhledem k odchodu hvězdného Jacoba Markströma (34), a díky úspěšné zvládnuté náročné operaci kyčle, jsou jeho šance nejvyšší ze všech gólmanů kanadské organizace. Je připraven na sezonu, která může výrazně ovlivnit jeho další hokejový život a posunout ho mezi smetánku NHL? A jak intenzivně vnímal období podpisu volných hráčů, kdy se rozhodovalo o jeho přímé konkurenci v brankovišti?

"My jsme stoprocentně outsideři. Když jsem tam přišel, tak jsme ten tým měli našlapaný. V týmu bylo šest obránců, kteří by se v jiných celcích vešli do TOP trojky. Máme samozřejmě kvalitní hráče, ale ti kluci ještě nemají tak velká jména. Pak to jede i dál, v rámci útoku. Ale i u nás u brankářů. Když se podívám sám na sebe, tak já se rozhodně nepovažuju za hvězdu NHL," říká otevřeně Vladař.

"Nebylo to tak, že bych byl celý den na telefonu a sledoval to neustále. Ale vždy, když jsem měl chvilku, tak jsem to sledoval, abych věděl, co se děje. Zároveň mám skvělý vztah s agentem a byl jsem s ním domluvený na tom, že mi bude okamžitě veskeré novinky hlásit," shrnul sedmadvacetiletý brankář pocity okolo otevření trhu s volnými hráči, kdy sledoval, zda se Calgary rozhodne pro přivedení brankářské posily.

Livesport Daily #340: Pootevřela se mi v Calgary dvířka a chci toho využít, plánuje Vladař Livesport

Jaký měl Vladař vztah s dlouholetým parťákem Jacobem Markströmem?

Jak moc ho mrzí fakt, že nemohl zabojovat o domácí světový šampionát?

Co říkají spoluhráči a klubové vedení na jeho vášeň sledovat fotbalové duely pražské Sparty?

