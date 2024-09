Lukáš Zelenka (44) byl v mládežnickém věku na přelomu milénia považován, společně s Tomášem Rosickým (43), za diamant, který Sparta piplá pro nejvyšší fotbalová patra. Oba tehdy měli nálepku supertalentů. Kariéru mohl mít Zelenka, i podle svých slov, mnohem zářnější a když se zpětně ohlédne, nalezl by momenty, kdy si měl počínat jinak. Bývalý šikovný záložník však nadále zůstává velkým fotbalovým a hlavně sparťanským příznivcem a užívá si současnou letenskou jízdu. Jak vnímá progres Sparty v posledních letech? Co byla jeho první myšlenka, když se Sparta dozvěděla své soupeře v Lize mistrů? A kterých situací v průběhu kariéry lituje?

"Určitě z kariéry šlo vytřískat víc. U mě je největší problém moje upřímnost, já jsem vždycky byl takový svůj. Jak už je člověk starší, tak nad tím přemýšlí a je mi spousta věcí líto. Ale já jsem si v té době, a v tu danou chvíli nemohl pomoct. Byl jsem taková neřízená střela," popisuje v dnešní epizodě Livesport Daily bývalý ofenzivní záložník Zelenka některé momenty ve Spartě, nebo třeba na Slovácku, které by dnes řešil jinou cestou.

"Daniel Křetínský mě měl rád. My jsme spolu famózně vycházeli. Myslím, že jsem v té době kvalitu měl. Už jsem nebyl začátečník, už jsem měl něco odkopáno. Hlavně v Lize mistrů. Byla to škoda. Postupem času mě to mrzí, co si budeme povídat. Odchod do Turecka, to jsme obrečeli, protože tam se mi moc nechtělo. Ale řeknu to na rovinu, byly tam obrovské peníze, takže jsem se trochu zabezpečil. Ale Sparta je Sparta," dodává Zelenka v upřímné zpovědi.

Livesport Daily #339: Zpětně jsou momenty, kterých v kariéře lituji, říká Lukáš Zelenka Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jak se dnes dívá na vlastní kritiku Sparty z před pár let?

Co říká na rychlý úspěch Tomáše Rosického v manažerské roli?

Jak je mezi hráči vnímáno angažmá v Turecku?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.