Livesport Daily #349: Brännström? Mám stejný pocit jako u Trpišovského, říká David Trunda

David Trunda má za sebou bohatou sportovní kariéru, kdy působil v různých pozicích například ve fotbalové Slavii, hokejové Kometě nebo v tenisové Spartě. Poslední roky je ale spjatý výhradně s fotbalovým klubem v Mladé Boleslavi, kde dělal generálního ředitele a kde se v červnu stal většinovým majitelem klubu, když odkoupil 51 % akcií. Jak daleko byla před koupí klubu jeho výpověď? Proč se rozhodl odvolat trenéra Davida Holoubka před klíčovou odvetou o postup do evropských pohárů? A jaká bude filozofie při příchodech a odchodech hráčů? To všechno jsme v dnešním vydání probrali přímo s Davidem Trundou.

Projdete přes dva nevyzpytatelné soupeře až před brány Konferenční ligy, po remíze 2:2 máte slibně rozehrané závěrečné předkolo s posledním protivníkem a v ten moment prásknete do stolu a odvoláte hlavního trenéra. Že to nedává smysl? Řekněte to Davidu Trundovi, majiteli fotbalového klubu z Mladé Boleslavi, který přesně tohle udělal.

Riskantní sázka, kdy Davida Holoubka nahradil ve funkci osmačtyřicetiletý Švéd Andreas Brännström, který v minulosti působil mimo jiné v AIK Stockholm nebo v Hajduku Split, ale (zatím) vychází. A Mladá Boleslav se může těšit na Evropskou konferenční ligu, kterou po diplomatickém vítězství bude navíc hrát na domácím stadionu.

"Andreas rozhodně nebyl můj kamarád, jak se někde také psalo, neznali jsme se, ale chtěl jsem do klubu trenéra, který bude zkrátka jiný a nebude zatížený těmi různými hrami, které v českém fotbale jsou. Dostal jsem na něj skvělé doporučení a strávil jsem s ním hodiny diskutováním o směru, který bychom chtěli Mladé Boleslavi dát. Chceme v klubu vytvořit možná trochu nečeské prostředí. A co se týče trenéra Brännströma tak z něj mám stejný pocit, jako jsem měl z Jindřicha Trpišovského, když jsem s ním měl možnost jednat ještě v době, kdy jsem působil ve Slavii," říká David Trunda.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jaká byla realita u přestupu Vasila Kušeje a Petra Ševčíka?

Reakci Davida Holoubka na odvolání?

Jednání o možnosti hrát evropské poháry doma?

Zákulisí transakce při koupi fotbalového klubu?

