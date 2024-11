Máme rozdané úkoly, ale neplníme je, litoval Straka po debaklu. O půli musel zvýšit hlas

Jihočeši se zvedli z kolen, smazali dvoubrankové manko. Nakonec ale České Budějovice stejně dostaly v Teplicích v utkání Chance Ligy nařezáno a trenér František Straka musel přijmout další porážku 2:5. "Věděli jsme, že to bude válka, že je to válka. V poločase jsem zvýšil hlas a pak jsme do toho šlápli. Odezvu jsme viděli, ale znovu jsme dostali dva laciné góly. Je to obrovská škoda, mohli jsme sahat po bodech," litoval kouč Dynama. To je u dna tabulky s pouhými 2 body.

Existenční zápas, možnost odrazit se ode dna. Tak braly duel na půdě trápících se Teplic poslední České Budějovice. Jenže na půdě severočeského rivala výsledné vzepětí nepřišlo. Tým dostal tři branky ze standardních situací, což Straku štvalo. "Nejhorší je, že všechno jsme si ukazovali. Všechno jsme viděli, jak je Teplice rozehrávají. To jsou triviální chyby, co děláme,“ kroutil hlavou.

"Máme rozdané úkoly a hráče, co se o to mají postarat, ale neplníme je. Bohužel nás to sráží. A nejen tady, ale i v zápasech doma, tam jsme dostali taky zbytečné góly, nemáme v těch situacích důraz. Každý si musí sáhnout do svědomí," dodal.

Nicméně si stál za tím, že vstup do duelu nebyl ze strany jeho svěřenců špatný. "Jenže jsme udělali chyby a prohrávali 0:2, to nás neskutečně sráží. Pak jsem v poločase zvýšil, hlas, šlápli jsme do toho a odezvu jsme viděli. To byl tým, co chtěl šlapat," hlásil bojovně Straka.

"Věděli jsme, že to bude v Teplicích válka, nic jiného, to je válka. My jsme se dokázali dostat do hry, byla i další dobrá možnost, ale pak si necháme znovu dát dva laciné góly. Domácí byli efektivní, koncovka zápasu se nám nepovedla. Nechci nic omlouvat, je to obrovská škoda mohli jsme sahat po bodech," dodal zklamaně.