Mladá Boleslav se trápí v útoku, není produktivní, míní expert. Chybí i podpora ze zálohy

Mladá Boleslav byla v létě hodně vidět. Změnil se majitel klubu, později přišel i nový trenér a tým se prokousal do základní fáze Konferenční ligy. V poslední době se ale z řad 12. celku Chance Ligy spokojenost vytratila, tým se v nejvyšší soutěži proměnil v remízového krále a bod bral už pětkrát v řadě. Navíc se jeho produktivita postupně zhoršuje. "Mužstvo si pořád zvyká na nového trenéra," myslí si expert Stanislav Levý (66).

Na první pohled žádná starost. Celkem 18 vstřelených gólů stačí v lize na páté místo, v tomto ohledu jsou lepší jen Liberec, Plzeň a pražská "S". Vzácně vyrovnaná je také bilance nastřílených gólů do přestávky a po ní. Doma tým skóroval 10krát, venku osmkrát.

Při bližším rozboru je však patrné, že ofenziva není předností, ale problémem. Na vysokém počtu nastřílených branek se skoro ze 40 procent podílejí dvě vysoké domácí výhry nad Slováckem (3:0) a nad Českými Budějovicemi (4:0). Na zbylých 10 zápasů tedy připadá 11 vstřelených branek.

"Tendence produktivity je sestupná, to je očividné. Mají několik třígólových hráčů, branky očividně vstřelit dokážou. Přikládal bych to změně trenéra. Pro některé kluky musela být nečekaná. Mužstvo si pořád zvyká na nový styl a metody, to může ještě chvíli trvat," připomíná Levý srpnovou trenérskou rošádu, kdy Davida Holoubka nahradil Andreas Brännström.

Poslední mladoboleslavské zápasy. Livesport

Když dáme stranou utkání v domácím poháru, ve kterém Boleslav porazila Polici nad Metují 3:1, vstřelili Středočeši v posledních devíti soutěžních zápasech jen osm branek. Alarmující je hlavně situace v Evropě, Noahu a Luganu nedokázala Brännströmova parta dát ani jeden gól.

"To je pro mě obrovské zklamání. Nedat ani branku proti soupeřům, kteří rozhodně nemají top evropskou kvalitu? Je to škoda, bylo to hratelné," naznačuje Levý s tím, že do očí bijí hlavně dvě neproměněné penalty Patrika Vydry proti Luganu a obdobné selhání v posledním kole proti Karviné.

Od gólů jsou však na hřišti primárně Vasil Kušej s Tomášem Ladrou. Ani z jejich strany to ale není žádná gólová hitparáda. Prvně jmenovaný dal branku naposledy 22. září proti Pardubicím a předtím 18. srpna proti Olomouci, Ladra na branku čeká od 29. září. "Ofenziva na těchto dvou stojí. U Ladry i Kušeje je potenciál jinde, než ukazují v posledních zápasech," souhlasí Levý. "Osobně jsem čekal víc i od Lamina Jawa, chybí mi také podpora ze zálohy," dodává.

Dvojice českých šikulů těžila zejména z rychlých protiútoků. Když však soupeř zavře obranu a zachytí náběhy, nemá Boleslav čím překvapit. "Aby někoho vykombinovali nebo dostali pod tlak, tam má Boleslav hodně co dohánět," říká zkušený trenér.

Z toho vyplývá, že malou podporu dodává ofenzivě záložní řada. Na první kanadský bod čeká Marek Matějovský i Daniel Langhamer. Od něj a od Lukáše Maška se čekalo hodně, na jaře zažili parádní jízdu s Chrudimí, kde oba excelovali. Mašek již dokázal třikrát skórovat a zařadil se do základní sestavy, čímž jen potvrdil, proč se o něj dříve zajímali oba pražští giganti Sparta a Slavia.

Nicméně střet s prvoligovou realitou nesedl Langhamerovi (21 let), Vojtěchovi Stránskému (21), Matyáši Vojtovi (20) nebo Janu Buryánovi (19), jenž v minulé sezoně trápil obrany I. Celostátní dorostenecké ligy, o čemž svědčí 27 gólů v 18 duelech. Na mladých chtěl nový majitel David Trunda stavět, i proto bylo v létě haló kolem toho, když kolem Stránského a Maška začal kroužit Liberec.

Minutáž nadějí je nicméně spíše zklamáním. "V tomto věku už by to na nich mělo postupně stát. V Evropě kluci v jejich věku dávno nejsou talenti, ale stěžejní hráči týmu. Na očích je má denně trenér, ne my, avšak klidně by mohli dostat víc šancí, když to dopředu nejde," nabízí svůj pohled Levý.

Příležitost na nápravu a vylepšení ofenzivních čísel bude mít Mládá Boleslav hned v sobotu, kdy od 13:30 rozehraje duel na Dukle.