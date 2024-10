Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi Andreas Brännström se po porážce 0:1 s Luganem v Konferenční lize zastal záložníka Patrika Vydry (21), který v závěru duelu neproměnil ani na dva pokusy pokutový kop. Švédský kouč na tiskové konferenci ocenil, že mládežnický reprezentant vzal na sebe v těžké chvíli odpovědnost, což mu může pomoct v další kariéře. Podle Brännströma (48) podali Středočeši lepší výkon než při úvodní porážce 0:2 na hřišti arménského FC Noah.

O vítězství Lugana rozhodl jediným gólem v první půli Renato Steffen. V 78. minutě Albian Hajdari stáhl ve vápně Lukáše Maška a k penaltě se postavil Vydra, který ji proměnil v nedělním ligovém duelu proti Bohemians 1905. Brankář Amir Saipi jeho prudkou střelu po své pravé ruce vyrazil a hra pokračovala necelé dvě minuty, než videorozhodčí odhalil, že gólman neměl v momentu střely ani jednu nohu na brankové čáře. I opakovanou penaltu si vzal na starost Vydra a tentokrát vystřelil po zemi k opačné tyči, Saipi ale znovu zasáhl.

"Patrik vzal na sebe odpovědnost ve velmi důležitý moment, před pár dny proměnil, nyní bohužel ne. Za stavu 3:0 si kopne penaltu každý, v takové situaci to ale chce odvahu. Asi se mu nebude dobře usínat, ale je to mladý hráč a tahle zkušenost je pro jeho kariéru skvělá," řekl Brännström, který do volby exekutora nezasahoval ani před druhým pokutovým kopem. "Nechali jsme to na hráčích," podotkl.

Mladá Boleslav ani ve druhém utkání v soutěži nebodovala a neskórovala. "Je to pro nás těžká prohra. Čelili jsme velmi dobrému týmu, technicky vyspělému. Snažili jsme se být kompaktní a vyrážet do rychlých protiútoků, což se nám nakonec celkem dařilo. Je škoda, že se nám v prvním poločase nepodařilo skórovat, šance na to byly. Ve druhé půli to byl hodně vyrovnaný zápas. Nedali jsme dvě penalty, takže je těžké přijmout, že jsme nedali ani jeden gól a znovu jsme nebodovali," zhodnotil Brännström.

Švéd, jenž převzal tým před dvěma měsíci po Davidu Holoubkovi, viděl na čtvrtečním zápasu pozitiva. A to i přesto, že jeho svěřenci nevyhráli sedmý soutěžní duel v řadě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"V Arménii nebyl výkon ani zdaleka ideální, proti Luganu to bylo lepší a byli jsme blíž bodům. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenká, na téhle úrovni rozhodují detaily. Týmy v Evropě nikdy nepřeválcujeme, budou to vždycky vyrovnané zápasy. Neprožíváme jednoduché období, ale držíme při sobě a věřím, že to společně zvládneme," dodal Brännström.