Mladá Boleslav ztratila v Ďolíčku v závěru vedení, na výhru čeká už skoro dva měsíce

Mladá Boleslav z krize nevybředla. V zápase 12. kola Chance Ligy na hřišti Bohemians přišla v 95. minutě gólem z penalty o vedení a remizovala 2:2. Na výhru tak čeká v součtu s Konferenční ligou už šest zápasů, naposledy vyhrála téměř před dvěma měsíci. O moc lépe na tom ale nejsou ani Klokani, ti vyhráli jediný z posledních šesti ligových duelů.

Oba celky měly před duelem stejný bodový zisk (12) a shodně vyhrály jediný z posledních pěti zápasů Chance Ligy. Větší chuť byla od začátku vidět na domácích, kteří mohli jít brzy do vedení, nicméně Dominik Pleštil únik z pravé strany do vápna neproměnil, reflexivně pak po jeho hlavičce z malého vápna zasáhl brankář Matouš Trmal.

Mladá Boleslav se dlouho nedokázala vymanit z územní převahy Bohemians, ale byli to právě hosté, kteří ve 39. minutě otevřeli skóre. K míči se na levé straně dostal Vasil Kušej, který vyslal přesný přízemní centr do prostoru penalty, kam si naběhl Lukáš Mašek a neměl problém trefit odkrytou bránu.

Trenér domácích Jaroslav Veselý provedl v poločase tři střídání a bylo vidět, že hra Bohemians ožila. Kvůli nepřesnostem se ale klokani dlouho nedokázali propracovat do větší šance. Až v 65. minutě se uprostřed pole ujal míče Aleš Čermák, který vyslal do sprintu do otevřené obrany Václava Drchala, jehož centr před bránu uklidil do sítě Vladimír Zeman

Za několik minut mohlo být pro domácí ještě veseleji, avšak Trmal zabránil jak teči Marka Suchého, tak hlavičce Čermáka. Dění se deset minut před koncem základní hrací doby přesunulo do vápna Bohemians. Nepřehledná situace po zahrání rukou Matěje Hybše nakonec vyústila v penaltu, kterou s přehledem proměnil Patrik Vydra.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V nastaveném čase byl odpískán pokutový kop za stejný prohřešek také proti Mladé Boleslavi, rukou tentokrát hrál Dominik Kostka. Penaltu sice Júsuf neproměnil, Trmal však vyrazil míč jen k bahrajnskému útočníkovi, který se napodruhé nemýlil.

Po gólově bohatém utkání se tedy týmy rozešly smírem. O další body bude Mladá Boleslav bojovat příští neděli na domácím stadionu proti Karviné, Bohemians odehrají ve stejný den veledůležitý duel na hřišti Teplic.