Mládežnický reprezentant Kabongo brzy změní působiště, z Lommelu zamíří do Plzně

Do přípravy fotbalistů Plzně se zapojil český reprezentant do 21 let Christophe Kabongo (20). Viktoria dokončuje jeho přestup z belgického Lommelu, hotový by měl být v nejbližších dnech. Se západočeský klubem podepíše čtyřletou smlouvu. Třetí tým uplynulé sezony české ligy o tom informoval na svém webu.

Kabongo před čtyřmi roky odešel do Lommelu z pražské Sparty. Poslední rok a půl strávil na hostování v Podbrezové ve slovenské lize. Nyní zamířil do Plzně. Odehrát by měl už sobotní přípravný zápas s třetiligovým Petřínem.

"Jde o rychlostního ofenzivního hráče, který je navíc velmi variabilní. Sledovali jsme pozorně jeho výkony jak na Slovensku, tak i při zápasech české jedenadvacítky a hodně nás zaujal. Vidíme v něm do budoucna obrovský potenciál. Věřím, že brzy dojde k finálnímu dotažení přestupu," řekl sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

Nyní se připojil k Viktorce a v nejbližších dnech by měl být zpečetěn jeho přestup do Doosan Areny. Připravena je pro něj čtyřletá smlouva. "Christophe již s týmem trénuje a měl by zasáhnout i do sobotního přípravného zápasu. Ladí se jen už detaily k uzavření přestupu," vysvětluje mluvčí klubu Václav Hanzlík.