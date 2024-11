Musíme se z toho všichni dostat společně, burcoval Cobbaut po remíze Sparty

Fotbalista Sparty Elias Cobbaut (26) si svůj první gól vstřelený v Chance Lize příliš nevychutnal, hlavně chtěl vyhrát. Ačkoliv Pražané v Mladé Boleslavi dvakrát vedli, nakonec tam remizovali 2:2 a ze čtvrté příčky ztrácejí na vedoucí Slavii již 12 bodů. Belgický obránce na tiskové konferenci po utkání 15. kola potvrdil, že udržet si vedení v zápase teď dělá obhájci titulu v jeho kritickém období velké problémy.

Dvakrát sparťané vedli, jenže Středočeši v prvním i druhém poločase dokázali vyrovnat. Remíza je pro české šampiony další citelnou ztrátou. "Udržet si vedení a dotáhnout zápas do vítězného konce je něco, s čím máme v tomto období problémy. Myslím, že se příliš zatáhneme, když vedeme, což se dnes v obou případech stalo. Chceme i pak jít pro další gól, ale nedaří se to. Když soupeř dohání, pak samozřejmě i víc útočí, ale tohle je věc, kterou musíme vyřešit," přemítal Cobbaut, který dal druhou branku hostů.

Sparta v posledních týdnech počítá jednu ztrátu za druhou. Rány schytává v domácí soutěži i Lize mistrů, rozrůstá se jí marodka. Vousatý stoper je jedním z mála nadějných příslibů těžkého období. Po zranění se uzdravil a hned ve svém druhém startu v české lize skóroval. Proti Baníku stihl jen pár závěrečných minut, ve městě automobilů už nastoupil od začátku.

"Co se týká mého výkonu, myslím, že byl slušný, dobrý. Dařilo se mi hrát svou hru, ale dívám se na to s nadhledem. Důležitější bylo získat tři body, chtěli jsme si je odvézt na Letnou. Dal jsem sice gól a připsal si první start v základu v české lize, jenže důležitější je výsledek týmu," litoval další bodové ztráty rodák z Mechelenu, který do Sparty přišel z italské Parmy.

Krize Letenských se před reprezentační přestávkou ještě prohloubila. "Těžko se mi současná situace hodnotí. Fotbal jde hrozně rychle, každé tři dny hrajeme. Většinou těžké zápasy proti velmi silným soupeřům, v Lize mistrů, proti Slavii a Plzni. Také Mladá Boleslav hraje evropské poháry. Jsme ve fázi, kdy jde všechno proti nám, což je případ třeba přímého kopu, z něhož jsme podruhé inkasovali. Na druhé straně se nám to nepodaří. Ale recept je jediný, musíme se z toho dostat všichni společně," prohlásil Cobbaut, který má jeden start za belgickou reprezentaci.

Tak vypadá čelo soutěže. Livesport

Utkání se kvůli stále houstnoucí mlze dohrávalo v těžkých podmínkách. "Ano, byla zima. A taky tmavo a šedivo, byla horší viditelnost, ale ne že by to byla nevýhoda pro nás. Podmínky byly pro oba stejné. Nebylo to počasím, že jsme jen remizovali," uznal Cobbaut.

Další výsledky Chance Ligy