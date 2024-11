Nedrželi jsme se plánu, musíme hrát jako jeden tým, vysvětlil Friis další promarněné vedení

Kouč Sparty Lars Friis vidí jako jeden z důvodů, proč jeho tým v 15. kole Chance Ligy dvakrát ztratil vedení a v Mladé Boleslavi nakonec remizoval 2:2, to, že se jeho výběr nedržel důsledně stanoveného plánu. Obhájci titulu nevyhráli v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a v neúplné tabulce jsou až čtvrtí za ostravským Baníkem. Osmačtyřicetiletý dánský trenér na tiskové konferenci uvedl, že aby mužstvo krizi zastavilo, musí odevzdávat ještě o 200 procent víc.

Sparta prohrála čtyři z předchozích pěti kol, v týdnu doma podlehla také Brestu v Lize mistrů. V Mladé Boleslavi se z krize nezvedla, bod je v její situaci chabým ziskem. "Dvakrát jsme vedli, ale nedokázali jsme zápas dotáhnout do vítězného konce. První příčinu vidím v tom, že naším plánem bylo obehrávat Mladou Boleslav a využívat hodně kraje hřiště. V určité fázi jsme se toho přestali držet a začali hrát středem, což nás stálo první inkasovanou branku. Jeden důvod tedy je, že jsme se nedrželi plánu," vyzdvihl Friis.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Soupeři moc dobře vnímají, že je Sparta v posledních týdnech velmi zranitelná. "Teď musíme o každou výhru bojovat mnohem víc, než to bylo před měsícem dvěma. Nedostáváme se do šancí tak lehce, není pro nás tak samozřejmé udržet čisté konto. Musíme do toho tedy dávat o 200 procent víc. To je jediná cesta, jak z toho ven," zdůraznil dánský trenér.

Dotáhnout zápas do vítězného konce je teď pro jeho mužstvo velký problém. Doma třeba vedlo s Olomoucí i Baníkem, ale obě utkání nakonec prohrálo. "Mám hlavně pocit, že kdybychom dnes dělali vše správně, jak jsme měli, tak bychom se nedostali během utkání do problémů. To ale není hluboká analýza, k ní se teprve dostaneme. Musíme se zamyslet, jak pracovat s hlavami ve fázi, kdy nevyhráváme. Pak se musí pracovat a držet se plánu, působit jako jedna jednotka. To vám pak situaci usnadní," apeloval na hráče.

Ruce mu svazuje i početná marodka. Před odjezdem do Mladé Boleslavi na ni přibyl také reprezentační obránce Martin Vitík. Fanoušky pak pobouřilo, že dlouhodobě zraněný Ángelo Preciado byl znovu povolán do reprezentace Ekvádoru.

"Situace je jednoduchá. Je zraněný, několik zápasů chybí, což bude platit také pro další zápasy, které máme před sebou. Že ho povolali, to je běžná praxe vycházející z pravidel FIFA. Pokud o to jeho asociace požádá, měl by absolvovat zdravotní prohlídku, tak to je třeba i s českou reprezentací, když se s ní bavíme. Základ je, že je Ángelo zraněný. Ekvádorský tým to ví, sdělili jsme jim veškeré informace," vysvětlil Friis.

Podle zákulisních informací by se chtěl český mistr vyhnout tomu, aby Preciado musel odletět na prohlídku až do Jižní Ameriky. V jeho stavu by bylo optimální, aby mohl být vyšetřen v Evropě.

