Vyrovnávací gól Bellinghama byl dýkou do srdce, neskrýval po vyřazení zklamání Hancko

Dvacet, možná třicet vteřin. Tolik chybělo k velké senzaci slovenských fotbalistů, kteří měli v Gelsenkirchenu na lopatě zřejmě největšího favorita Eura – Anglii. Jenže Jude Bellingham (21) v páté minutě nastavení ukázal svou jedinečnost a "nůžkami" poslal zápas do prodloužení. V jeho první minutě pak o postupu Albionu rozhodl Harry Kane (30).

Častokrát rozhodují detaily, hranice úspěchu je velmi tenká, což v neděli na vlastní kůži pocítil i tým Francesca Calzony. Po střetnutí s Anglií tekly slovenským fotbalistům slzy. Slzy zklamání po mimořádném výkonu. Albionu byli nejen vyrovnaným soupeřem, ale v určitých pasážích dokonce působili lepším dojmem.

"Už dlouho jsem nebyl z fotbalu tak smutný. Vím, že je to jen zápas, ale byli jsme velmi blízko něčemu výjimečnému, něčemu, o čem jsme snili. Dělali jsme všechno, co bylo v našich silách, aby se nám to podařilo, ale nakonec se nám to vymstilo. Vyrovnávací gól Bellinghama byl dýkou do srdce," prozradil po utkání Dávid Hancko, který na Euru patřil k oporám slovenské obrany.

Sestřih zápasu Anglie - Slovensko (2:1p). Česká televize

Hvězda Realu Madrid, která poslala zápas do prodloužení, se během turnaje musela vypořádat s kritikou ze strany fanoušků a médií. Hrdému Albionu opět teklo do bot, nicméně ve čtvrtfinále se utká s ambiciózním Švýcarskem. "Myslím, že od vypadnutí z mistrovství Evropy nás dělilo dvacet vteřin. Těžko popřít, že to byl jeden z nejdůležitějších momentů mé dosavadní kariéry," řekl Bellingham.

Trenér Gareth Southgate to podle očekávání od veřejnosti schytal nejvíce a hlasy kritiků po nepřesvědčivém vítězství ještě zesílily. "Vůbec nás to nepřekvapilo, Slováci jsou dobrý tým a jsou dobře trénovaní. Nebránili jsme správně a bylo pro nás těžké se dostat přes vysoký presink. Museli jsme se neuvěřitelně nadřít, ale věděli jsme, že jeden gól všechno změní, a já jsem stále věřil, že ho dáme. Možná ne tak pozdě, ale byl to večer, kdy jsem nebyl připraven jít domů. Hráči to zřejmě cítili stejně," řekl po zápase.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

