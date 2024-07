Expert Zlámal o zápasu dne: Stanciu je nejdůležitější hráč Rumunska, na Euru zařadil na vyšší level

Livesport nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia, které doprovází každý hrací den Eura 2024 v Německu a jehož tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o osmifinálové utkání Rumunsko – Nizozemsko, které rozebral fotbalový expert a někdejší brankář Olomouce, Bohemians nebo skotských Hearts Zdeněk Zlámal (38).

Studio k zápasu Rumunsko - Nizozemsko. Livesport

Rumuni na mistrovství Evropy postoupili do vyřazovací fáze poprvé od roku 2000, kdy si zahráli čtvrtfinále. V úterý nastoupí v osmifinále proti Nizozemsku, které si letos připomíná 36 let od titulu z roku 1988. Oba soupeři získali ve skupinové fázi po čtyřech bodech, favoritem zápasu jsou ovšem Holanďané.

Podle Zlámala budou Rumuni opět spoléhat na to, co předvede Nicolae Stanciu. "Je to nejdůležitější hrá jejich týmu. Má volnost, není takticky svázaný. Umí přečíst obranu, meziřady... ví, kde se má pohybovat," jmenoval jeho přednosti.

Preview zápasu Rumunsko – Nizozemsko. Livesport

"Jeho nevýhoda je, že se mu nechce moc bránit, ale jediný on si to může dovolit, ovšem musí dodat nadstavbu – geniální střely, centry. Stanciu na šampionátu zařazuje na vyšší level, chce víc než na klubové úrovni. Tam už mu jde spíš o peníze než o kariéru," dokázal bývalý gólman zhodnotit i slabiny bývalého hráče Sparty a Slavie.