Na tlak jsem zvyklý. Se Spartou chci získávat tituly, prozradil Cobbaut po přestupu na Letnou

Zatím mu na tváři hraje úsměv. Belgický obránce Elias Cobbaut (26) se nemůže dočkat chvíle, až vyběhne na letenský trávník v rudém dresu a začne jeho sparťanské dobrodružství. "Jsem rád, že mohu být součástí klubu s tak bohatou historií, který je zároveň nejlepší v Česku. Na novou výzvu jsem připravený," slíbil hráč s vizáží tvrďáka.

Chlapík, který si během kariéry zahrál i za belgický Anderlecht, se těší, až pozná spoluhráče, fanoušky a prohlédne si město. Je schopný hrát ve středu i na kraji defenzivní řady. "Preferuji spíš střed obrany. V minulosti jsem hrál i levého beka, poslední roky jsem ale nastupoval spíše na stoperu," prozradil fanouškům.

Na ty udělal pořádný dojem. Sice na Letné ještě ani nekopl do míče, v jejich očích ale už je za tvrďáka. "Jestli jsem tvrďák? To nevím. Je ale pravda, že tomu asi pomáhají moje vousy. Obecně jsem fajn kluk, rozumím si se všemi, jsem společenský. Na hřišti jsem trochu jiný, ale mimo něj jsem přátelský," smál se Belgičan. "Když je třeba vítězit a rvát se o tři body, musíte být trochu démoni."

Cobbautovi je jasné, že ho ve Spartě budou čekat jen ty nejvyšší cíle a na tlak je prý připravený. "Anderlecht je historicky nejúspěšnějším klubem v Belgii, stejně jako tady Sparta. Tuším tedy, že požadavky od spoluhráčů, fanoušků i od celého města budou vždy ty nejvyšší," řekl. "Budu dělat vše, co je v mých silách, abych předváděl co nejlepší výkony. Doufám, že společně budeme úspěšní," vyslovil přání.

Vousatý stoper si poprvé v kariéře vyzkouší Ligu mistrů a přiznal, že právě účast v nejprastižnější evropské soutěži byla při vyjednáváních velkým lákadlem. "Se Spartou jsem ale byl v kontaktu už před tím. Určitě jsem nepřišel jen kvůli Lize mistrů," dušoval se. "Chci se Spartou vítězit a získávat tituly. Samozřejmě se pak těším i na to, že si zahraju i Ligu mistrů. To je velké plus," prohlásil obránce.

"Uvidíme, jak týmu pomůžou moje zkušenosti," dodal na závěr Cobbaut.