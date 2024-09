Na začátku jsme ještě byli na obědě v hotelu, zuřil kouč Liberce. Bouřka v kabině zabrala

Slovan Liberec si sice v sobotním utkání na půdě Dukly připsal tři body za výhru 4:1, jeho trenér Radoslav Kováč ale přiznal, že vystoupení jeho týmu do přestávky bylo hodně špatné a v kabině musel zvýšit hlas. "V první půli jsme ještě zůstali na obědě v hotelu. Hráli jsme špatně a pomalu," přiznal Radoslav Kováč. Po pauze přišlo zlepšení, trenér velebil střelce dvou branek Lukáše Letenaye (23).

Kováč v první půli na Julisce nevěřil vlastním očím. Představení jeho svěřenců mělo daleko do výkonu, jaký měli ukázat. "My jsme v první půli zůstali ještě na obědě v hotelu. Říkali jsme, ať do zápasu dobře vstoupíme a hned jsme propadli a dostali laciný gól. Do poločasu jsme hráli velmi špatně, pomalu, ztráceli jsme. Mrzí mě soubojové chování, pořád na to narážíme, musíme být daleko lepší," chrlil ze sebe nedostatky ve hře Slovanu kouč.

Proto o pauze byla v kabině menší bouřka. "Zvýšil jsem tam trošku hlas, protože to, co jsme předváděli, nebylo hodno našich kvalit. Herní kvalitu máme určitě, ale když tam nedáme srdce, agresivitu, tak to nejde zvládnout," krčil bezmocně rameny před kamerami O2 TV.

Slovan po pauze nastartovalo střídání. "Pomohl nám Letenay. Je hladový, dal dva góly, na jeden nahrál a udělal zápas. Pak jsme se zlepšili. Ale první půle byla obrovské zklamání," konstatoval.

Letenay v utkání zazářil. Opta by Stats Perform

Následně dál velebil střelce utkání. "Věříme mu, přišel z druhé slovenské ligy, teď má sedm kilo dole. Má perfektní zakončení levou i pravou nohou, na tréninku pracuje skvěle. Už má tři góly a klidně mohl mít pět," doplnil Kováč.

