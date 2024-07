Náročná příprava rozhodčích? Musíme hru stíhat, pauza nám prospěla, říkají sudí

Slunný letní den v Nymburku naskytl příležitost ke sledování fyzických testů prvoligových rozhodčích. Po zátěži se k novinářům vydala dvojice sudích, kteří si v uplynulém ročníku vysloužili chválu veřejnosti i důvěru od komise. Do přípravy na vrcholové úrovni pomohl vhlédnout vychvalovaný nováček Karel Rouček (27) a Dalibor Černý (29), jenž minulé jaro pískal hned tři derby pražských "S".

Atmosféra na atletickém ovále byla uvolněná. Náročnost příprav na blížící se ročník, jenž nově ponese název Chance liga, ale připomínala spíše tréninky sportovců, které rozhodčí na hřišti korigují. Stejně jako fotbalista před tréninkem nerad uslyší větu "balony nechte na pokoji, dnes je nebudete potřebovat," sudí si před očima novinářů neužili píšťalek či karet a šli běhat. Po sprintech následovaly tzv. beep testy přímo od FIFY, forma přerušovaného vytrvalostního běhu vyšší intenzity.

"Je to takové to minimum, co člověka čeká na hrací ploše. Sami všude vidíte statistiky, kolik a v jaké rychlosti naběhají hráči, sudí musí tu hru stíhat," řekl Rouček, jenž ve své debutové sezoně dostal důvěru v několika velkých zápasech včetně energického pohárového derby Slavie se Spartou, které letenští ovládli 3:2.

Blíže popsal náročnost beep testů jeho kolega Černý. "Podstoupíme 10 kol, kde v každém z nich běžíme čtyřikrát 75 metrů, na každý úsek máme 15 sekund. Celkově uběhneme tři kilometry a zbytek je mezichůze. Je to trénink vysoké intenzity, ale myslím, že jsem ještě mladý," usmál se. "Zkušenější rozhodčí se na to musí více připravit," dodal.

Černý se rozpovídal o přípravě prvoligového rozhodčího celkově, k čemuž mu pomáhá i individuální plán. "Po sezoně jsem měl jeden dva týdny úplné volno, potom už jsem se začal připravovat každý den v rámci tréninkových jednotek. Začínám objemovou částí, kde běžím šest až osm kilometrů. Postupně intervalové tréninky, akcelerace a koordinace, silové cvičení v posilovně. Zařazuji i bazén," popsal fyzický aspekt povolání.

Stejně důležitá je ale podle Černého i psychika, což vzhledem k nízké popularitě soudců s píšťalkou u mnohdy netaktních fanoušků nelze vyvrátit. "Je to nedílná součást naší práce. Pauza po sezoně nám prospěje. Během ní samozřejmě sledujeme Euro, to ale není psychický tlak na nás," usmál se. "My se musíme připravit jak fyzicky, tak psychicky," prohodil.

Na nadcházející ročník se ale i tak těší. On i jeho kolegové si jsou stejně jako fanoušci vědomi fotbalého rozpuku, který je v Česku cítit. Kluby dostaly více peněz za vysílací práva, další finance budou nadále proudit z evropských soutěží, vítěz má dokonce jistý přímý postup do Ligy mistrů. Několik klubů navíc padlo do rukou ambiciózních majitelů. O vyšší míře odpovědnosti s tím vším spojené nepochyboval ani Rouček.

"Na novou sezonu se těším jako každý z nás, zažíváme fotbalový boom. Každý toho chce být nějakým způsobem součástí. Letos to bude o dost složitější, očekávání na nás budou ještě vyšší. Musíme to zvládnout, od toho tam jsme," řekl odhodlaně. Do blížícího se ročníku vstoupí i s novinkami a změnami jako jsou přísnější trestání protestů hráčů, kalibrovaná čára na ofsajdy a VAR centrum.