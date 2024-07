Livesport Daily #300: Hráčům při zápase tykám, ale vždy se ptám na svolení, říká nejmladší sudí v lize

V minulé sezoně vlétl do ligy jako mladá a neokoukaná kometa mezi rozhodčími. Karel Rouček (27) si velmi rychle vybudoval renomé sudího, který si na hřišti umí zjednat respekt a jím vedené zápasy mají spád, na druhou stranu několikrát možná podráždil hráče a trenéry svým benevolentnějším metrem. Jak se chystá na příští sezonu, jak si na hřišti zjednává respekt u starších fotbalistů a kdo je jeho vzorem? O tom všem si budeme povídat v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě mladý český rozhodčí Karel Rouček.

"Myslím si, že nejvíc si se mnou asi fanoušci spojí plynulost hry. Což je samozřejmě fajn, ale vždy to záleží na týmech, hráčích a trenérech, jak k zápasu přistoupí. Jestli chtějí hrát fotbal nebo polehávat," vysvětluje svůj pohled Rouček. "Člověk už má vytipované hráče, kteří jsou náchylnější k pádům a podle toho se pak chovám na hřišti. Když je takový hráč v držení míče, snažím se být co nejblíž a odhalit každý nafilmovaný pád. Každopádně chci zdůraznit, že hlavní by mělo být, abychom všichni rozhodčí v lize byli co nejvíc jednotní," připomíná Rouček.

"Jsou hráči, kterým vykám, ale přiznám se, že v tom zápalu na hřišti hráčům tykám. Stejně tak je to z jejich strany. Ale uvědomuju si svůj věk, takže se jich na to v tunelu před zápasem zeptám, jestli jim to nebude vadit. Zatím se mi nestalo, že by mi někdo řekl, že by s tím měl problém. Na hřišti jsme partneři a hlavní je dovést utkání do zdárného konce," usmívá se nejmladší ligový rozhodčí.

"Musím říct, že věk není limitující, s žádnými předsudky jsem se nesetkal. Rozhoduje jen výkonnost na hřišti a je úplně jedno, jestli vám je dvacet nebo padesát, koneckonců ani u hráčů už v současnosti věk není limitem. Hlavní je, aby to na hřišti bylo správně," dodává Rouček.

