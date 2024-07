Návrat Olayinky do Slavie se zasekl, v dohledné době nedorazí, prozradil Trpišovský

Návrat Petera Olayinky (28) do Slavie se komplikuje. I když předseda představenstva Jaroslav Tvrdík před více než týdnem oznámil, že se pražský klub dohodl s CZ Bělehrad na hráčově přestupu, jeho příchod do Edenu se v posledních dnech zasekl. Trenér Jindřich Trpišovský neočekává, že by nigerijský ofenzivní univerzál v blízké době do Slavie zamířil.

"Jediné info co mám, že to není aktuální, že by to mělo dopadnout. Že tam došlo k nějakému problému mezi kluby. Momentálně je to zaseknuté mezi kluby. Není to tak, že by v dohledné době měl dorazit," řekl Trpišovský po výhře 4:0 nad Českými Budějovicemi ve druhém ligovém kole.

"Navíc co mám zprávy, tak Peter není ani přímo u týmu. Momentálně trénuje individuálně, což taky není dobrá zpráva. Co vím, tak je to momentálně hodně zaseknuté," doplnil kouč úřadujícího českého vicemistra.

Podle spekulací srbských médií vedení Crvene zvezdy přestup pozastavilo a naopak prý zahájilo s Olayinkou disciplinární řízení kvůli údajnému neprofesionálnímu chování při tréninku. Nigerijský ofenzivní univerzál, který opustil Slavii po předminulé sezoně vloni v létě po vypršení smlouvy, má v bělehradském klubu ještě dva roky kontrakt.