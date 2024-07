Nečekaná ztráta na start sezony. Slavia nevyzrála na precizní defenzivu Slovácka a bere jen bod

Fotbalisté Slovácka se postarali o první překvapení nového ročníku Chance ligy, když remizovali 0:0 se Slavií, která je jedním z největších favoritů na mistrovský titul. Sešívaní v Uherském Hradišti sice neprohráli už dvanáctkrát v řadě, ale pouze s bodem určitě spokojení nejsou. Útočná esa v čele se střídajícím Tomášem Chorým (29) si vylámala zuby na brankáři Milanu Hečovi (33), jenž potěšil debutujícího kouče Romana Westa i Spartu s Plzní.

Slavia už tři roky čeká na mistrovský titul a do sezony vstoupila s jasným cílem – usednout na trůn pro krále českého fotbalu. Sešívaní nastoupili v Uherském Hradišti v nové sadě černých dresů a tak trochu překvapivě bez nejvýraznější letní posily Tomáše Chorého. V sestavě naopak nechyběl jeho parťák z útoku Mojmír Chytil, jenž v úvodu zápasu postrašil fanoušky Slovácka nepřesným pokusem.

Gólové parametry mělo ve 36. minutě zakončení Matěje Juráska, jehož pokus vytěsnil mimo tyče výborným zákrokem Milan Heča. Svěřenci trenéra Romana Westa, jenž nahradil v létě na pozici hlavního kouče Slovácka Martina Svědíka, odpověděli dalekonosnými pokusy Patrika Blahúta a Michala Trávníka, ale Kinský se nachytat nenechal.

Statistiky zápasu. Enetpulse

V závěru první půle už se výrazněji tlačila do útoku Slavia. Nejprve napřáhl před vápnem střídající David Zima, jenž nahradil zraněného Tomáše Vlčka, ale gólman domácích se překvapit nenechal. Z pravého křídla pak pálil Lukáš Provod, i tady však Heča vytáhl dobrý zákrok, a tak se skóre do přestávky nezměnilo. Nastavovalo se přitom hned šest minut, když sudí Karel Rouček s pomocí kolegů u videa řešil, komu z domácích udělit žlutou kartu.

Taktická partie pokračovala i po pauze, a tak trenér Slavie Jindřich Trpišovský sáhl v 59. minutě k trojnásobnému střídání. Elixír v podání Tomáše Chorého, nejlepšího střelce Eura Ivana Schranze a také reprezentanta Petra Ševčíka však i přes snahu Pražanů k vedoucí brance nevedl. Třeba i proto, že v 63. minutě parádní hlavičku Bořila vytáhl zákrokem zápasu nad břevno Heča.

V závěru zápasu tlak Slavie sílil, Slovácko se z hlubokého bloku dostávalo jen ojediněle. V 79. minutě zvládl Heča další kritický moment, když se po centru dral do souboje Chorý, ale gólman Slovácka stihl plácnout do míče a nebezpečí odvrátil. A protože Pražané nedotlačili míč do sítě ani z dalších situací, skončil zápas 0:0.