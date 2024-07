Šulc o penaltě: Jsem vždycky rozhodnutý, nepřemýšlím, kopnu to tam, kam to mám natrénovaný

Pavel Šulc (23) pokračuje v krasojízdě. V minulé sezoně měla plzeňská hvězdička nabito, prostřílela se až do národního týmu a odjela také s reprezentací na Euro do Německa. Pak si dal jeden z lídrů Viktorie týden volna a už zase jede na plný plyn. A na Julisce už Šulc jedním gólem pomohl Plzni k výhře nad Duklou 3:1. O únavě nemohla být řeč. "Doufám, že moje limity jdou daleko. Sezona bude dlouhá a věřím, že budeme hrát hodně zápasů. A já co nejvíce minut," přál si Šulc před kamerami O2 TV.

Šulc, jak je jeho zvykem, zápas odjezdil. Jako by byl odpočinutý po dlouhé dovolené. "Po repre jsme měli týden volna, jsem v tom zápřahu pořád, takže jsem připravený," nechal se po zápase slyšet plzeňský střelec. Když měl popsat, jak odpočíval, rozesmál se. "Člověk musí aspoň na den vypustit fotbal," vyhrkl nejprve. "Asi jsem ještě mladý," doplnil další důvod toho, že je plný energie.

Na kontě už má také premiérovou trefu v nejvyšší soutěži. Troufl si jít na penaltu a s přehledem ji proměnil. Kam pokutový kop zahraje, to měl rozhodnuté dávno dopředu. "Řekl jsem si, že ji dám doprava, gólman skočil na druhou stranu. Jsem vždycky rozhodnutý, nepřemýšlím, kopnu to tam, kam to mám natrénovaný," prozradil.

V ofenzivě se musel obejít bez tradičního parťáka Tomáše Chorého, jenž odešel do Slavie. Spolupráce s Vašulínem a Kabongem ale fungovala velmi slušně, chválil si ji i trenér Miroslav Koubek. "Ještě se s Kabongem musíme víc sehrát," konstatoval. Na dotaz, zda plánuje ještě vylepšit uplynulou velmi povedenou sezonu, reagoval s úsměvem na tváři. "Tak to nevím, uvidíme, jak se bude dařit týmu. Když ano, tak se bude dařit i mně."