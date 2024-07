Plzeň bere tři body, kouč Viktorie ale ztratil hlas. Chvílemi jsme to neměli pod kontrolou, věděl

Pohodová plzeňská cesta za třemi body? Na Julisce Viktoria měla v sobotu večer v úvodním kole Chance Ligy navrch. Trenér Miroslav Koubek (72) před kamery O2 TV přišel s veselou náladou, ale hlas měl pořádně ochraptělý. "Jsem nesmírně spokojený, že jsme začali třemi body, to je příjemný, mužstvo se uklidní," hlásil kouč Západočechů. "Nebylo jednoduché po přípravě tu káru roztlačit a ještě na půdě nováčka, který bojoval," věděl Koubek. Jeho tým ale vyhrál jasně 3:1.

Úvod duelu ale musel Koubka nadchnout, západočeský tým měl navrch. "Čtyřicet minut jsme excelovali. Pak jsme ale zahodili pár míčů a dali jsme Dukle naději, že se dá hrát. Dukla hrála bojovně, je to agresivní mužstvo, byly okamžiky, kdy jsme utkání neměli úplně pod kontrolou. Pomohli jsme si pak třetím gólem, ale druhá půle se mi úplně nelíbila," konstatoval Koubek.

Ten se hodně zlobil hlavně po inkasované brance, až se to podepsalo na jeho hlasovém projevu. "Nestává se mi to, jsem překvapený, že chraptím. Asi jsem v ten moment byl naštvaný, jak to řešili kluci vzadu," hlásil do kamer O2 TV.

Statistiky utkání. Livesport

Plzeňský kouč poslal do hry i reprezentanta Pavla Šulce, který z penalty zaznamenal důležitý gól. "Odvedl velké penzum práce, ale může být ještě lepší. Třeba může dát lepší finální přihrávku, musí to mít větší efektivitu," viděl prostor pro zlepšení Koubek. Jinak ale uznal, že spolupráce s Kabongem a Vašulínem fungovala. "Měli jsme tam takový trojúhelníček, pracoval dobře. Jsem nesmírně spokojený, start se třemi body je příjemný a mužstvo se uklidní," dodal.

Trenér Dukly Petr Rada si posteskl, že jeho týmu se hra zhroutila po inkasované brance ze standardní situace. "Nechali jsme hráče hlavičkovat. To bylo zbytečný. Po druhém gólu už jsme neměli co ztratit. Byl tam klíčový moment, kdy jsme trefili tyč, to jsme se mohli vrátit do hry," popisoval dění na trávníku.

"Ve druhé půli jsme byli více odvážní, ale vlastní gól nás zabrzdil. Kdybychom byli důraznější, možná jsme mohli dát ještě jeden gól, ale je třeba si uvědomit, že jsme hráli proti jednomu z nejlepších týmů ligy. Tohle je tým z TOP 3. Kvalita je na straně Plzně," pravil smířlivě.