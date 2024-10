Se soudy bych ještě počkal. Spartě ale chybí lídr, Kuchta i Haraslín, myslí si expert

Rozčarování a zklamání. Přesně to musí cítit mistrovská Sparta po nedělním selhání na půdě Plzně, kde prohrála 0:1. Z pohledu Letenských je ale horším zjištěním předvedený výkon. "Slavia i Plzeň jsou v tuhle chvíli dál. To, že Sparta ztrácí devět bodů na Slavii, je šílený. To nikdo nečekal," přiznává v rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý ligový hráč Petr Mikolanda.

Podle Mikolandy se ve Štruncových sadech nehrál nějaký extra fotbal, ale pokud si někdo zasloužil jít do vedení, byla to Plzeň. "Viděl jsem tam chuť jít za gólem. A že ho dal zrovna Prince Adu? Pro mě je to teď rozdílový hráč. Viděl jsem od něj snahu, často byl ve sprintu," chválí současného útočníka Viktorie číslo jedna Mikolanda.

To, že branka byla do určité míry dílem náhody, neřeší. Prince Adu si chtěl narazit míč, nakonec si jej ale sám znovu našel a skóroval. "Někdy má útočník období, kdy se míče odrážejí půl metru od něj a nic mu do branky nespadne. Prince Adu má teď fotbalové štěstí, ale šel mu naproti," směje se a dodává, že další z útočníků Viktorie Matěj Vydra se sice opět netrefil, ale plnil si pro změnu důsledně defenzivní povinnosti: "Takhle jsem to u něj dlouho neviděl."

Naopak ofenziva Sparty, to byla jedním slovem bída. "Nehrál bych takový zápas na hrotu s Rrahmanim, nasadil bych Olatunjiho. Ostatně byl to také on, kdo vlastně za Spartu jako jediný vystřelil na branku. Ale samozřejmě, bylo to od Sparty směrem dopředu málo," jmenuje Mikolanda, proč Letenští nakonec odjeli domů bez bodu.

Kuchtovi nadávali

Fanoušci i experti možná čekali, že se bude více prosazovat stomilionová posila Albion Rrahmani, jenže ten se zatím v české lize spíše rozkoukává. "Nejspíš ještě potřebuje čas. Jen teď fanoušci vidí, jakou práci odváděl Honza Kuchta. Oni mu nadávali, že nemá čísla, ale on rozbíhal obranu, trhal ji, měl na úspěších Sparty i bez vstřelených gólů velký podíl," míní expert.

Spartě také hodně ublížila absence Lukáše Haraslína. Ten je v očích Mikolandy borcem, který Spartu držel v klíčových chvílích. "Ofenzivní trojzubec je pak daleko méně úderný. Pak tam chybí vůdčí osobnost, co to vezme na sebe. A jako další důvod, proč to Letenským nejde, je to, že nehrají letní posily. Před rokem hrály, teď ne," upozorňuje.

Když přijde řeč na lídra týmu, každého okamžitě napadne, jak moc Spartě chybí Ladislav Krejčí. I bývalý ligový hráč Mikolanda si všiml toho, jak po závěrečném hvizdu cepuje tým ve středovém kruhu Qazim Laci. Jenže pořád to není ono. "Plzeň takovou osobnost má v Lukáši Červovi. Na něm je vidět zarputilost, energie, rve se v soubojích, je faulovaný, ale sám skoro nefauluje. Takového hráče Sparta teď nemá, a když chybí Haraslín, je to ještě viditelnější,“ domnívá se.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Herně zvadlý je i Srb Veljko Birmančevič. Ano, jistý pokles formy asi přijít musel, ale že není hvězda v pohodě, musí trknout i fanouška, který se zrovna na Spartu nesoustředí. "Hrál skoro všechno, ten pokles musel přijít," tvrdí expert. "On ke své hře také potřebuje servis, ale u Sparty prostě nevidím plán B, když její tradiční styl nevede k úspěchu," míní kriticky.

Svůj pohled má Mikolanda i na to, zda už Sparta nepřestřelila v otázce počtu zahraničích posil. "Dva hráči z jedné země si pomůžou, tři už je za mě skupina a někdy až moc. Tohle všechno si musí vyhodnotit Tomáš Rosický s Tomášem Sivokem," dodává s tím, že bodový rozdíl v tabulce vypadá při současné formě Slavie z pohledu Letenských drasticky. "Ještě je před námi 23 kol, hrát se budou dvě derby "S". Vypadá to teď dobře pro Slavii, ale s těmi soudy bych ještě počkal."