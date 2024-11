Střihavka při trenérské premiéře v lize nervozitu necítil. Bod má cenu zlata, hodnotil

Nový trenér Pardubic David Střihavka prožil vydařený prvoligový debut v roli hlavního kouče. Východočeši v utkání 14. kola uhráli bezgólovou remízu s Bohemians 1905 a bývalý útočník na pozápasové konferenci ocenil výkon obrany i zisk bodu ze hřiště soupeře. Rezervy naopak viděl v ofenzivě a ve fyzické připravenosti některých hráčů. Mistr ligy se Spartou, Slavií i Plzní necítil nervozitu, trenérskou premiéru v nejvyšší soutěži si užil.

Střihavka převzal předposlední tým soutěže v úterý po odvolaném Jiřím Saňákovi, do té doby vedl druholigovou rezervu Slavie. Předtím působil u mládežnických výběrů. "Už mám za sebou hráčské i nějaké trenérské zkušenosti. Necítil jsem se vůbec nervózní, naopak jsem se těšil. Je to ale úplně jiné, ať už jde o pozornost médií, stadion nebo počet diváků. Navíc hned na úvod těžké utkání na Bohemce, která udělala z posledních tří zápasů sedm bodů," řekl Střihavka novinářům.

Pardubice byly v první půli pod tlakem, po změně stran ale vyrovnaly hru, přestože hned několik hráčů trápily v závěru křeče. "Někteří naši hráči ve druhé půli šlapali vodu, v kondiční připravenosti vidíme velké rezervy, na tom musíme zapracovat," podotkl jednačtyřicetiletý Střihavka. "Před všemi ale smekám klobouk, celý zápas jsme odehráli velmi dobře v defenzivě. Přebrali jsme mužstvo ve složité situaci, měli jsme velmi krátký čas na poznání týmu. Dnes je to důležitý bod z venku, který má pro nás cenu zlata," uvedl bývalý útočník s 33 góly v české lize.

Kvůli absencím nastoupil ve středu zálohy útočník Tomáš Zlatohlávek. "Dovedly nás k tomu okolnosti, máme spoustu hráčů zraněných nebo po zranění. Někteří kluci by ještě správně ani neměli být v sestavě, měli by dohánět kondici. Zlatan to zvládl fantasticky," ocenil Střihavka.

Jeho tým čeká v sobotu domácí duel s Jabloncem a pak reprezentační pauza, během které bude mít nový trenér více času na práci s mužstvem. "Moc věcí jsme za těch pět dní nestihli změnit. Snažili jsme se hlavně, aby všichni jeli nadoraz. Určitou výhodou bylo to, že předchozí realizační tým vyznával stejné rozestavení 4-2-3-1, to nám pomohlo," řekl Střihavka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Chceme v co nejkratší době vštípit klukům naše myšlenky, které si přinášíme. Aby to byl ucelený, týmový výkon založený na intenzitě hry, kombinaci. Abychom byli schopní vyjíždět z těžkých situací, do toho se dnes klukům ještě moc nechtělo. Věřím, že rychle nabereme sebevědomí a že do kluků dostaneme fotbal, kterým jsme se prezentovali v minulosti," dodal.