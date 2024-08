Obměněný Baník padl se Slováckem, rozhodl vlastní gól obránce Chaluše

Baník Ostrava nezvládl výjezd na hřiště Slovácka, které v pátém kole Chance Ligy vyhrálo 1:0. Náročný program způsoben hraním v pohárové Evropě donutil kouče Pavla Hapala učinit hned šest změn v základní sestavě, i tak byli hosté nebezpečným sokem. Famózně chytajícího Dominika Holce (30) však ve 44. minutě nešťastně překonal spoluhráč Matěj Chaluš (26), tři body tak zůstaly na jihu Moravy.

Ve 13. minutě byl ve vápně podezřele poslán k zemi Pavel Juroška, penalta se ale nekopala. To by domácí nemrzelo, kdyby pumelice Marka Havlíka vzápětí zapadla do šibenice, Holec však vytasil reflexivní zákrok. Chvíli nato předvedl na druhé straně um s míčem u nohy Filip Kubala, impozantní individuální průnik ovšem završil jen střelou doprostřed.

Na konci povedené kombinace se poté objevil David Buchta, zpoza pokutového území ale poslal přízemní ránu těsně vedle. Holec znovu předvedl fenomenální zákrok v 36. minutě, kdy pohotově vytěsnil hlavičku Stanislava Hofmanna. Nakonec to byl jeden z baníkovců, kdo Holce překonal. Pokus Michala Kohúta nešťastně tečoval Chaluš.

I po výměně stran sudí nereagoval na spornou situaci, kdy Filip Vaško, jenž už měl žlutou kartu, zastavil rukou do obličeje průbojného Kubalu. V 56. minutě nastoupil na hřiště Michael Krmenčík, čerstvá posila Slovácka. V průběhu druhé půle se musel pro změnu více činit Milan Heča, gólman domácích ovšem stupňovaný nátlak Ostravanů ustál. V závěru byl po druhé žluté kartě vyloučen Buchta, i tak ale hosté hrozili dál. Hlavičkující Jiří Klíma byl osamocen na zadní tyči, ve vyložené šanci nicméně minul.

Baník v dalším ligovém střetnutí vyzve 25. srpna doma Liberec. Slovácko čeká o den dříve nelehký výjezd do Prahy, kde vyzve úřadujícího šampiona Spartu.

