Oslabený Baník ubojoval ve slezském derby remízu, Karviná nedokázala využít dlouhou přesilovku

Ani jeden ze soupeřů nedohrál zápas v 11 hráčích, ani jeden nedal gól. Víc to musí mrzet fotbalisty Karviné. Ti měli v dohrávce třetího ligového kola s Baníkem Ostrava téměř hodinovou přesilovku, kterou jim vyloučením nabídl Erik Prekop. Domácí může alespoň těšit to, že poprvé v sezoně na domácí půdě bodovali.

Do slezského derby nastoupily oba celky s vítězstvím v zádech, jelikož Karviná v minulém ligovém utkání zdolala venku Teplice a Baník na domácím stadionu porazil Liberec. Jisté už před zápasem bylo, že minimálně jeden z týmů prolomí nelichotivou bilanci. Domácí mohli totiž poprvé v sezoně uhrát body na svém stadionu a stejně tak si hosté z Ostravy mohli premiérově odvést body zvenku.

Do první šance se v sedmé minutě dostal domácí obránce Momčilo Raspopovič, hlavou ale však míč po rohovém kopu usměrnil pouze vysoko nad branku Jakuba Markoviče. Po slibném úvodu Karviné chytili otěže zápasu hosté, kteří se dostávali do kombinací. Většina z akcí nicméně postrádala zakončení a gól tak nepřicházel. Účet utkání málem ve 30. minutě otevřel domácí Amar Memič, který natáhl ke střele ze střední vzdálenosti a pouze několik centimetrů chybělo k tomu, aby míč zapadl do branky hostů.

Klíčový zlom v utkání nastal ve 38. minutě, když byl po nešetrném zákroku vyloučen Erik Prekop a karvinští se tak dostali do početní výhody. I přesto se hned po Prekopově červené kartě dostal do obří šance hostující Abdullahi Tanko. Svůj samostatný nájezd na Jakuba Lapeše ale nedokázal využít. Závěr poločasu již kontrolovala Karviná, větší šanci si ovšem nevypracovala a do šaten se šlo za bezbrankového stavu.

Druhý poločas začal ve stejném rytmu, v jakém ten první skončil. Karviná se hned ze začátku usadila na polovině Baníku a začala dobývat jeho branku. V 59. minutě si ale domácí málem vstřelili vlastní gól, když Ewertonův centr nešťastně tečoval Jaroslav Svozil a Lapeš měl co dělat, aby míč neskončil v jeho brance. Po šanci Baníku se hra znovu přesídlila na jeho polovinu a Karviná se opět pustila do tlaku.

Ten vyústil v obrovskou šanci Luckyho Ezeha, který v 87. minutě nebezpečně hlavičkoval. Balon však skončil pouze na spojnici břevna a tyče, a tak se skóre neměnilo. V nastavení druhého poločasu přišel kiks domácího kapitána Svozila, který po své chybě musel zatáhnout za ruční brzdu, aby nepustil Tomáše Riga do obrovské šance a dostal červenou kartu. Z přímého kopu ještě zahrozil Ewerton, branku však netrefil.