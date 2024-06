Panákovi bude Krejčí ve Spartě chybět. Odchod Priskeho není nic, co by nás mělo zastavit, říká

Obránce Sparty Filip Panák (28) přiznal, že ho odchod kapitána Ladislava Krejčího (25) do Girony po lidské stránce mrzí. Chybět mu bude především jako kamarád. Přestup do třetího týmu uplynulé sezony La Ligy mu ale přál i proto, že si Krejčí zahraje Ligu mistrů a také proti gigantům jako Real Madrid a Barcelona. Letenský stoper to řekl v rozhovoru s novináři před čtvrtečním tréninkem.

Reprezentant a stoper Krejčí odešel do katalánského klubu minulý týden před začátkem mistrovství Evropy. Podle médií za něj Girona zaplatila 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun), čímž z něj učinila nejdražšího hráče v klubové historii.

"S Krejdou jsme byli pořád v kontaktu, jak to (jednání o přestupu) probíhalo. Spíš mě to mrzí po lidské stránce, protože mi Krejda bude hodně chybět jako kamarád. Nejen na hřišti, ale i mimo něj, hodně jsme se potkávali. V tom mi to chybí už teď," uvedl Panák.

Přestup mu přál. "Zasloužil si to. Udělal dobrý krok v kariéře a bude hrát Ligu mistrů, s Realem, Barcelonou. Pro něj jedině dobře," prohlásil někdejší hráč Karviné a reprezentace do 21 let.

Pražané, kteří dvakrát za sebou ovládli ligu a v uplynulém ročníku i domácí pohár, aktuálně vybírají Krejčího nástupce v roli kapitána. Při jeho občasné absenci v minulé sezoně tuto funkci několikrát zastal Panák.

"Nemyslím si, že je to jenom o jednom hráči. Krejda byl samozřejmě výrazný, bude se nahrazovat těžko, ale myslím si, že jsme to měli nastavené mezi více kluků, mezi pět šest starších, kteří do toho vždycky mluvili. Krejda měl poslední slovo. Teď to nebude jiné. Ať bude kapitánem kdokoli, vždycky to bude rozhodnutí starších hráčů v kabině," podotkl Panák.

Těsně před Krejčím opustil letenský klub i dánský trenér Brian Priske, jenž odešel do Feyenoordu Rotterdam. Pozici hlavního kouče převzal dosavadní asistent a Priskeho krajan Lars Friis.

"Jak říkal pan Rosický, byla to věc, která se objevovala každý půlrok. Nějak jsme to vnímali, že by možná mohl odejít. Přišla pro něj dobrá nabídka. Máme tady Larse, doplněný realizační tým. Není to nic, co by nás mělo zastavit. Naopak máme novou krev a některé věci potřebujeme trochu oživit. Pro nás jedině dobře," přemítal Panák.

Sleduje i Euro, na němž startuje několik jeho spoluhráčů. "Když hrajou kluci ze Sparty, chci se dívat, i když mám nějaké povinnosti s malou. Když můžu, dívám se a klukům samozřejmě fandím. Mám tam spoustu kamarádů, přeju jim, aby se jim dařilo. Včera dal Laci gól (za Albánii), takže máme radost," konstatoval rodák z Příboru.